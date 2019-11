[Exclusif] Pourquoi il faut acheter des actions Française des Jeux

La première cotation des actions FDJ devrait avoir lieu le 21 novembre 2019. (© FDJ)

C'est parti ! Le coup d'envoi à l'introduction en Bourse de la Française des Jeux est donné ce jeudi. Très attendue, cette privatisation devrait intéresser de nombreux épargnants. Et ils ont raison ! Le Revenu vous conseille d'acheter des actions FDJ. Et ce pour trois raisons.

Cent pour cent des épargnants vont pouvoir tenter leur chance ! Programmée dans la loi Pacte, la privatisation de La Française des Jeux (appelée FDJ depuis 2009) est enfin lancée. La période de souscription est ouverte depuis le 7 novembre et se terminera le 19 novembre compris, en vue d'une première cotation qui doit intervenir le 21 novembre.

L'État conservera environ 20% du capital, contre 72% aujourd'hui. Il compte tirer de cette opération «plus d'un milliard d'euros». Une manne destinée à alimenter un fonds de 10 milliards d'euros consacré à l'innovation.

Un monopole jusqu'en 2044

À première vue, privatiser La Française des Jeux est une décision opportune. Car le champion national de la loterie (Euromillions, Loto, Keno, Morpion, etc.) est une entreprise publique en pleine santé financière grâce au monopole dont il jouit pour la commercialisation de jeux de loterie (en points de vente et sur Internet), ainsi que de paris sportifs (en points de vente uniquement).

Or la loi Pacte a sécurisé ses droits exclusifs pour 25 ans, soit jusqu'en 2044. Un acquis déterminant pour garantir le modèle et sécuriser le chiffre d'affaires de la FDJ.

Avec une clientèle fidèle de 25 millions de joueurs, la quatrième loterie mondiale et numéro deux en Europe (derrière l'italien Lottomatica) évolue sur un marché peu sensible aux cycles économiques et en croissance