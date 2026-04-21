EXCLUSIF-Musk et les initiés conserveront le contrôle des droits de vote de SpaceX après l'introduction en bourse, d'après les documents déposés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* SpaceX utilisera des actions à double classe, ce qui limitera l'influence des investisseurs publics

* Le revenu d'exploitation de Starlink a augmenté, compensant les pertes croissantes de xAI

* SpaceX a terminé l'année 2025 avec 24,8 milliards de dollars de liquidités, 92 milliards de dollars d'actifs et 50,8 milliards de dollars de passifs

(Mise à jour avec des détails supplémentaires sur la rémunération en actions de Musk dans le cinquième paragraphe) par Echo Wang

SpaceX prévoit de consolider le contrôle de son fondateur Elon Musk après son introduction en bourse, en lui accordant, ainsi qu'à un petit groupe d'initiés, des actions à super-vote qui l'emporteront sur les autres investisseurs, selon des extraits du dossier d'introduction en bourse de l'entreprise examinés par Reuters.

Le prospectus, qui a été déposé confidentiellement ce mois-ci, fournit de nouveaux détails sur les finances et la gouvernance de l'entreprise.

À l'issue de l'introduction en bourse, M. Musk conservera ses fonctions de directeur général et de directeur technique, et présidera le conseil d'administration de SpaceX, composé de neuf membres.

Bien que M. Musk ait été payé 54 080 dollars l'année dernière, selon les extraits, il devrait gagner des milliards de dollars en actions après l'entrée en bourse de l'entreprise.

SpaceX vise une valorisation d'environ 1,75 billion de dollars avec une levée de fonds de 75 milliards de dollars, ce qui en ferait la plus grande introduction en bourse de l'histoire. M. Musk a acheté pour 1,4 milliard de dollars d'actions de la société l'année dernière et pourrait obtenir 60 millions d'actions supplémentaires si la valeur de marché de SpaceX atteignait 6,6 billions de dollars et s'il était en mesure de construire des centres de données dans l'espace dans le cadre d'un plan d'action approuvé le mois dernier, a rapporté The Information. La présidente et cheffe de l'exploitation Gwynne Shotwell a reçu 85,8 millions de dollars en rémunération totale l'année dernière, a rapporté Reuters, tandis que le directeur financier Bret Johnsen a reçu 9,8 millions de dollars.

JOURNÉE DE L'ANALYSTE Certains de ces dirigeants sont à l'origine des ambitions d'introduction en bourse de Musk, avec trois jours de réunions prévues cette semaine pour les analystes de Wall Street, en commençant par une visite et des réunions d'information sur le site de lancement Starbase de SpaceX à Boca Chica, au Texas. Les extraits du dossier montrent que SpaceX utilisera une structure d'actions à deux classes qui donnera aux actionnaires de la classe B 10 voix chacun, concentrant le pouvoir entre les mains de Musk et d'une poignée d'autres initiés, tandis que les actions de la classe A vendues aux investisseurs publics donneront droit à une voix chacune.

Ils décrivent également des dispositions qui pourraient limiter la capacité des actionnaires à influencer les élections du conseil d'administration ou à intenter certaines actions en justice, en forçant les litiges à être soumis à l'arbitrage et en limitant les lieux où ils peuvent être intentés.

Si de telles structures sont courantes dans les entreprises technologiques dirigées par leurs fondateurs, elles limitent la capacité des actionnaires publics à influencer la stratégie ou à contester la gestion.

PREMIER APERÇU DES DONNÉES FINANCIÈRES Ce document donne aux investisseurs un premier aperçu de la santé financière de SpaceX, surtout depuis que Musk a fusionné le fabricant de fusées avec sa société de médias sociaux et d'intelligence artificielle xAI cette année .

L'entreprise combinée a terminé l'année 2025 avec environ 24,8 milliards de dollars de liquidités, pour un actif total de 92 milliards de dollars et un passif total de 50,8 milliards de dollars.

Son activité Internet par satellite Starlink a généré des milliards de dollars de bénéfices l'année dernière, ce qui a permis de compenser les lourdes pertes héritées du rachat de la société de médias sociaux et d'intelligence artificielle xAI du fondateur Elon Musk cette année, selon les extraits.

SpaceX a enregistré une perte consolidée de 4,94 milliards de dollars en 2025 sur un chiffre d'affaires de 18,67 milliards de dollars en investissant massivement dans l'infrastructure d'intelligence artificielle de xAI, contre un bénéfice de 791 millions de dollars et un chiffre d'affaires de 14,02 milliards de dollars l'année précédente.

Elle a perdu 4,63 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 10,4 milliards de dollars en 2023.

DÉPENSES EN MATIÈRE D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Ses pertes découlent d'une multiplication par cinq des dépenses d'investissement en deux ans, qui ont atteint 20,74 milliards de dollars l'année dernière, dont plus de la moitié pour les dépenses d'IA.

Le service Internet par satellite Starlink, qui connaît un grand succès, subventionne une grande partie de ces dépenses, générant un bénéfice d'exploitation de 4,42 milliards de dollars, mais représentant moins d'un quart du total des dépenses d'investissement de l'entreprise.

Les dépenses d'investissement dans le segment de l'IA ont grimpé à 12,7 milliards de dollars, contre 5,6 milliards de dollars l'année précédente, portant le total des dépenses d'investissement de SpaceX à plus de 20,7 milliards de dollars, soit plus du double de l'année précédente.

Cela ne représente qu'une fraction des dépenses des plus grandes entreprises technologiques en matière d'infrastructure d'IA: Meta, avec une capitalisation boursière comparable d'environ 1 700 milliards de dollars, a engagé des dépenses d'investissement de 72 milliards de dollars en 2025.

The Information a déjà rapporté certains aspects des données financières.

SpaceX n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.