EXCLUSIF-Les propriétaires de Boots engagent des consultants pour une refonte avant une éventuelle introduction en bourse à Londres en 2027, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amy-Jo Crowley et Charlie Conchie

Les propriétaires de la chaîne britannique de pharmacies Boots travaillent avec des consultants sur une éventuelle refonte de leur stratégie en vue d'une éventuelle introduction en bourse à Londres qui pourrait intervenir dès 2027, ont déclaré des personnes au fait de ces projets.

Boots et son actionnaire privé, Sycamore Partners, ont discuté avec des conseillers au cours des dernières semaines sur la possibilité d'une introduction en bourse, ont déclaré trois sources à Reuters.

Les consultants ont été recrutés pour explorer les initiatives de croissance dans le domaine de la beauté et du bien-être, a déclaré une autre source.

Les quatre sources ont déclaré que les discussions n'en étaient qu'à un stade préliminaire et qu'aucune décision définitive n'avait été prise quant à l'introduction en bourse de Boots.

Une vente pourrait également être envisagée, compte tenu de l'intérêt des fonds d'investissement privés pour l'entreprise, a déclaré l'une des personnes interrogées.

Les représentants de Sycamore et de Boots se sont refusés à tout commentaire. Walgreens Boots Alliance a été privatisée par Sycamore l'année dernière dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 10 milliards de dollars. Depuis, Boots est devenue une entité autonome, le milliardaire italien Stefano Pessina et sa famille ayant réinvesti dans l'entreprise. Une introduction en bourse à Londres donnerait un coup de fouet à la capitale britannique, alors que les décideurs politiques et les régulateurs ont révisé les règles de cotation afin de rendre son marché plus attractif .

Dans une interview accordée au Financial Times le 6 avril, Pessina a déclaré qu'une vente de Boots était inévitable "tôt ou tard", compte tenu de la nécessité pour Sycamore de se désengager. Il a ajouté que l'entreprise était d'abord réorganisée et qu'il était trop tôt pour dire quand. Sycamore a envisagé de vendre Boots en 2022, mais a renoncé à en raison de la volatilité du marché. À l'époque, Boots était évaluée entre 6 et 8 milliards de livres (entre 8,11 et 10,81 milliards de dollars), selon Reuters .

Boots exploite plus de 1 800 magasins en Grande-Bretagne et propose des services de pharmacie, des produits de santé et des marques de produits de beauté, dont No7 et Soap & Glory.

C'est également l'un des principaux fournisseurs de services pharmaceutiques financés par le Service national de santé britannique (NHS), qui représentent une part essentielle de ses revenus.

(1 $ = 0,7398 livre)