EXCLUSIF-Les exploitants américains de parcs d'attractions Cedar Fair et Six Flags en pourparlers de fusion - sources

(Un peu d'histoire, un peu de réaction) par Greg Roumeliotis et David French

L'opérateur américain de parcs d'attractions Cedar Fair LP FUN.N étudie une fusion potentielle avec son homologue Six Flags Entertainment Corp

SIX.N , ont indiqué mercredi des personnes au fait du dossier.

Un rapprochement entre les deux sociétés interviendrait alors que les inquiétudes concernant le ralentissement de l'économie américaine et la réduction des dépenses discrétionnaires des consommateurs ont pesé sur la performance de leurs actions. La fusion leur permettrait de faire face au ralentissement à partir d'une position plus forte.

Les entreprises ont déjà discuté d'un rapprochement par le passé, notamment en 2019 , et il n'est pas certain que les dernières délibérations aboutissent à un accord, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire.

Si un accord est conclu, il pourrait l'être dès jeudi, lorsque Cedar Fair publiera ses résultats trimestriels.

Cedar Fair et Six Flags, dont la valeur marchande s'élève respectivement à 1,8 milliard et 1,7 milliard de dollars, n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les actions de Cedar Fair et de Six Flags ont augmenté respectivement de plus de 6 % et de 7 % à la suite de cette nouvelle, dans les échanges de l'après-midi à New York. Elles ont toutes deux sous-performé l'indice Refinitiv United States Leisure & Recreation Price Return de plus de 15 % cette année.

Cedar Fairs possède 11 parcs d'attractions et quatre parcs aquatiques en plein air dans 10 États américains et à Toronto (Ontario). Six Flags est le plus grand exploitant de parcs aquatiques en Amérique du Nord, avec 27 parcs aux États-Unis, au Mexique et au Canada.