Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EXCLUSIF-La Maison blanche veut attirer les firmes US hors d'Asie-conseiller Reuters • 30/07/2020 à 00:54









WASHINGTON/BUENOS AIRES, 30 juillet (Reuters) - L 'administration Trump travaille sur un nouveau projet pour encourager les firmes américaines à déplacer leurs centres de production hors d'Asie et vers les Etats-Unis, l'Amérique latine et les Caraïbes, via des avantages financiers, a déclaré mercredi un haut conseiller de la Maison blanche. Cette initiative pourrait ramener entre 30 milliards de dollars et 50 milliards de dollars d'investissements américains sur le continent, a dit Mauricio Claver-Carone lors d'un entretien à Reuters, ajoutant que les secteurs des infrastructures, de l'énergie et des transports pourraient être les premiers concernés. "Nous sommes en substance en train de créer une initiative 'Retour en Amérique'", a déclaré le principal conseiller de Donald Trump pour l'Amérique latine, qui a joué un rôle majeur dans l'imposition de sanctions contre le Venezuela et Cuba. Celui qui a été choisi comme le candidat des Etats-Unis pour la présidence de la Banque de développement interaméricain (IDB), basée à Washington, a indiqué disposer d'un soutien "écrasant" de la part de pays d'Amérique latine et des Caraïbes. En cas de victoire en septembre, Claver-Carone deviendra le premier candidat américain à occuper le poste. Claver-Carone a aussi déclaré que les Etats-Unis voulaient "collaborer" avec la Chine pour s'assurer que les pratiques de prêts de celle-ci dans la région soient plus transparentes, citant l'Equateur comme exemple d'un pays aux prises avec une dette chinoise "injuste et sur-garantie". Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de l'ambassade de Chine à Washington. (Andrea Shalal à Washington et Cassandra Garrison à Buenos Aires; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.