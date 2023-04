- Jean Biscarrat ne sera pas resté longtemps au poste de président et directeur de la gestion de Cogefi Gestion. Nommé président de la société de gestion début janvier, il a quitté ses fonctions en mars, selon les informations de L’Agefi. Il a été remplacé par Anne d’Anselme, précédemment directrice générale adjointe de Cogefi Gestion et présente au sein de la firme depuis 2012, sur décision de l’associé unique de Cogefi Gestion, à savoir sa maison-mère Cogefi, le 28 mars dernier. Contacté, Cogefi Gestion indique que Jean Biscarrat a été «contraint de renoncer à ses fonctions pour raisons personnelles».Lors de l’arrivée de Jean Biscarrat en janvier, Cogefi Gestion avait annoncé que cette nomination ouvrait une nouvelle page dans son histoire «en poursuivant la transformation du groupe après sa transmission capitalistique, familiale et générationnelle intervenue en 2018». Avant de rejoindre Cogefi Gestion, Jean Biscarrat avait travaillé principalement à La Financière de l’Echiquier qu’il avait quitté en 2020. Il était ensuite passé par le hedge fund Revel Asset Management, liquidé en 2022.

Adrien Paredes-Vanheule