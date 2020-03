Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EXCLUSIF-Goldman Sachs injecte $1 md dans ses propres fonds de marché monétaire Reuters • 21/03/2020 à 22:21









par Tim McLaughlin 21 mars (Reuters) - Goldman Sachs GS.N a injecté plus d'un milliard de dollars (930 millions d'euros) dans deux de ses fonds de marché monétaire "prime" cette semaine face à des retraits massifs, d'après une déclaration au régulateur boursier américain. La banque américaine a racheté pour 722,4 millions de dollars d'actifs de son fonds Goldman Sachs Financial Square Money Market GPMXX.O et 301,2 million de dollars du fonds Goldman Sachs Fund Square Prime Obligations. Cet apport intervient après une nouvelle semaine d'extrême volatilité sur les marchés, alimentée par les inquiétudes sur l'impact de l'épidémie de coronavirus. Il constitue une initiative rare dans un secteur monocorde. Goldman, qui a fait cette déclaration à la Securities and Exchange Commission vendredi, n'a pas souhaité faire de commentaire. Selon la déclaration, les investisseurs avaient retiré pour un total de 8,1 milliards de dollars des deux fonds en l'espace de quatre jours avant que la banque n'intervienne. A l'échelle du secteur, les investisseurs ont retiré quelques dizaines de milliards de dollars de fonds de marché monétaire "prime", qui achètent de la dette d'entreprise bien notée. Bien qu'ils fassent partie des véhicules d'investissements les mieux maitrisés, ils peuvent être davantage risqués que des portefeuilles qui contiennent davantage de titres de dettes du gouvernement américain. (Version française Gwénaëlle Barzic)

