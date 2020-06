Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EXCLUSIF-Coronavirus-L'UE en discussions avec J&J pour des vaccins Reuters • 18/06/2020 à 13:00









BRUXELLES, 18 juin (Reuters) - La Commission européenne est en discussions avancées avec le laboratoire américain Johnson & Johnson JNJ.N pour réserver ou acheter des doses de son potentiel futur vaccin contre le nouveau coronavirus, toujours en cours de développement, a appris Reuters auprès de deux responsables au fait des pourparlers. Un accord entre la Commission européenne (CE) et Johnson & Johnson est "dans les tuyaux", selon un responsable sanitaire de haut rang d'un Etat membre ayant requis l'anonymat. Une seconde source européenne a fait état d'une discussion téléphonique entre les deux parties mardi dernier sur un éventuel accord au sujet du candidat vaccin du groupe pharmaceutique américain. Un porte-parole de la CE n'a pas souhaité faire de commentaire et personne n'était joignable dans l'immédiat chez J&J, en dehors des heures ouvrables aux Etats-Unis. On ne sait pas exactement pour l'instant si un éventuel accord porterait sur une précommande de doses du vaccin ou sur une simple option d'achat. S'il venait à se concrétiser, cet accord pourrait être le premier conclu par l'exécutif européen, qui a reçu la semaine dernière mandat des Vingt-Sept pour négocier en leur nom les pré-commandes de six candidats vaccins, en puisant dans un fonds d'urgence doté de 2,4 milliards d'euros pour financer ces achats. L'Allemagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas, réunis dans une "Alliance inclusive pour le vaccin", ont annoncé samedi dernier avoir signé avec le laboratoire AstraZeneca AZN.L un contrat portant sur la fourniture à l'Union européenne, à prix coûtant, de 400 millions de doses de son candidat vaccin contre le coronavirus, toujours en développement en partenariat avec l'université d'Oxford. Le laboratoire britannico-suédois a déjà conclu des accords similaires avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Le président français Emmanuel Macron a précisé mardi que l'Alliance, qui poursuit ses discussions avec d'autres laboratoires, devrait conclure un accord comparable avec Sanofi SASY.PA dans les prochaines semaines. (Elvira Pollina à Milan et Francesco Guarascio à Bruxelles ; version française Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -1.91% ASTRAZENECA LSE -1.93% JOHNSON&JOHNSON NYSE -0.40%