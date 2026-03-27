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EXCLUSIF: Assignations à comparaître, l'enquête antitrust contre Warner-Paramount s'accélère
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 18:07

Le château d'eau des studios Warner Bros. à côté d'un drapeau américain à Burbank, en Californie

Le château d'eau des studios Warner Bros. à côté d'un drapeau américain à Burbank, en Californie

par Jody Godoy

- Le département américain de ‌la Justice a délivré des citations à comparaître dans le cadre de son enquête sur ​l'acquisition par Paramount Skydance de Warner Bros Discovery, a appris vendredi Reuters de trois sources ayant connaissance du dossier.

Cette décision montre que la justice américaine accélère ses investigations autour ​de cet accord d'un montant de 110 milliards de dollars (93 milliards d'euros) qui verrait la fusion de deux studios ​majeurs, ainsi que des plateformes de streaming et ⁠des départements de l'information des deux groupes.

Warner Bros Discovery a signé en février ‌un accord actant son potentiel rachat par Paramount Skydance, après le retrait surprise de Netflix, qui n'a pas souhaité surenchérir face aux offres répétées ​de son rival.

Hollywood comme Wall ‌Street observent de près la transaction qui pourrait mener à des ⁠suppressions de postes si elle se concrétise, mais qui pourrait également faire perdre 7 milliards de dollars à Paramount si elle échouait.

Le département de la Justice s'interroge sur les ⁠conséquences de cet ‌accord pour la production des studios, les droits des contenus et la ⁠concurrence entre les services de streaming, selon les sources.

La justice américaine enquête également sur ‌les conséquences de cette acquisition sur les salles de cinéma, ont relayé ⁠deux des sources.

Le procureur général adjoint par intérim, Omeed Assefi, a ⁠déclaré à Reuters lors ‌d'une interview la semaine dernière que Paramount ne bénéficierait "en aucun cas" d'une procédure accélérée pour ​l'obtention de l'autorisation.

Paramount s'attend à ce que ‌de nombreuses parties examinent les termes de l'accord, a déclaré Makan Delrahim, directeur juridique, lors d'une conférence sur la ​concurrence à Washington.

Des représentants du département de la Justice, de Paramount, et de Warner Bros n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires.

La Commission européenne ⁠a engagé des discussions avec des tiers au sujet de cet accord, selon deux sources. Le Canada a contacté au moins une des entreprises concernant l'acquisition, selon une source. Le bureau du procureur général de Californie s'est également montré désireux de discuter avec des tiers, ont précisé les deux autres sources.

(Jody Godoy à New York; version française Zhifan ​Liu, édité par Sophie Louet)

Fusions / Acquisitions
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