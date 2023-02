Excellente performance 2022 dans un contexte difficile Croissance de 21% à 130,8 M€ dont +10% en organique Un pricing power confirmé : forte capacité de répercussion de la hausse des matières premières agricoles

WINFARM (code ISIN : FR0014000P11 – mnémonique : ALWF), n°1 français de la vente à distance

pour le monde agricole, annonce ce jour la publication du chiffre d’affaires de son exercice 2022 qui

ressort en hausse de +21%. L’année 2022 s’achève avec la publication d’un quatrième trimestre solide en

accélération de +28% illustrant la poursuite d’une forte dynamique de croissance.



Patrice Etienne, Président Directeur général et fondateur de WINFARM déclare : « Nous sommes très

fiers du travail accompli sur l’exercice 2022. La hausse du prix des matières premières agricoles et l’inflation

généralisée ont pesé sur le contexte général sans affecter notre croissance. Grâce à la profondeur de nos

gammes et à la qualité de nos services, nous sommes restés une référence pour nos clients à qui nous

avons offert compétitivité et sécurisation des approvisionnements. Nous avons su répercuter la hausse des

prix en gérant nos stocks avec efficacité. Sur le volet de la croissance externe, après BTN de Haas en

2021, nous avons acquis en 2022, la société Kabelis pour devenir un leader du marché du Paysage en

France et en Europe. Malgré tous les challenges relevés au cours de l’exercice, nous avons conservé notre

dynamique commerciale motivés par le souci permanent de préserver notre rentabilité. Nous sommes prêts

à relever de nouveaux défis en 2023 et à poursuivre notre croissance ».