 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 831,23
+1,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Exail Technologies: première vente du DriX H-9
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 08:42

(Zonebourse.com) - Exail Technologies annonce la première vente du DriX H-9, dernière évolution de sa gamme de drones de surface autonomes (USV), marquant 'l'expansion réussie de son portefeuille de solutions autonomes pour les marchés civils et de défense'.

Le groupe de haute technologie précise que le client, une autorité hydrographique mondiale de premier plan dont le nom n'est pas divulgué, utilisera notamment ce drone pour des applications de défense navale.

S'appuyant sur le succès du DriX H-8, le nouveau modèle H-9 offre jusqu'à 20 jours d'autonomie en mer (soit le double du modèle H-8), une capacité d'emport accrue et une flexibilité renforcée pour appuyer un large éventail de missions maritimes.

Conçu pour répondre à la demande croissante de collecte de données à la mer en permanence, il est optimisé pour des opérations offshore avec une logistique minimale et une portée étendue sur plusieurs milliers de miles nautiques.

Valeurs associées

EXAIL TECHNOLOGIES
110,2000 EUR Euronext Paris +1,66%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank