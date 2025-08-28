Exail Technologies: première vente du DriX H-9 information fournie par Cercle Finance • 28/08/2025 à 08:42









(Zonebourse.com) - Exail Technologies annonce la première vente du DriX H-9, dernière évolution de sa gamme de drones de surface autonomes (USV), marquant 'l'expansion réussie de son portefeuille de solutions autonomes pour les marchés civils et de défense'.



Le groupe de haute technologie précise que le client, une autorité hydrographique mondiale de premier plan dont le nom n'est pas divulgué, utilisera notamment ce drone pour des applications de défense navale.



S'appuyant sur le succès du DriX H-8, le nouveau modèle H-9 offre jusqu'à 20 jours d'autonomie en mer (soit le double du modèle H-8), une capacité d'emport accrue et une flexibilité renforcée pour appuyer un large éventail de missions maritimes.



Conçu pour répondre à la demande croissante de collecte de données à la mer en permanence, il est optimisé pour des opérations offshore avec une logistique minimale et une portée étendue sur plusieurs milliers de miles nautiques.





