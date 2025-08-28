 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Exail Technologies : première vente d'un nouveau modèle de drone DriX longue portée
information fournie par AOF 28/08/2025 à 08:37

(AOF) - Exail Technologies annonce la première vente du DriX H-9, dernière évolution de sa gamme de drones de surface autonomes (USV). Cette étape marque l'expansion réussie du portefeuille de solutions autonomes d'Exail pour les marchés civils et de défense, consolidant ainsi sa position d'acteur clé dans le secteur en pleine croissance des USV. Le client, une autorité hydrographique mondiale de premier plan, utilisera notamment ce drone pour des applications de défense navale. Il s'agit du second succès du DriX cette année pour un usage de défense après la vente d'une flotte de cinq drones DriX H-8.

Il s'agit du second succès du DriX cette année pour un usage de défense après la vente d'une flotte de cinq drones DriX H-8 auprès d'une marine européenne pour des missions de surveillance navale.

