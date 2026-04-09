EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Nouvelle commande d'un drone de surface DriX O-16 pour des applications liées aux câbles sous-marins

Communiqué de presse

Paris, 9 avril 2026

Exail Technologies annonce une nouvelle commande de drone de surface transocéanique DriX O-16 par OMS Group, acteur civil international des infrastructures numériques et des câbles sous marins. Cette commande intervient après une première acquisition réalisée en 2025 par le même client et confirme l'adoption croissante des solutions autonomes d'Exail pour des applications civiles offshore.

Le DriX O-16 sera déployé pour des missions de survey liées à la pose de câbles sous-marins, incluant les relevés bathymétriques, la vérification des tracés et la surveillance des infrastructures de télécommunications. Doté d'une autonomie opérationnelle pouvant atteindre 30 jours et d'un rayon d'action d'environ 3 500 milles nautiques, ce drone de surface permet de réaliser des missions de longue durée avec un haut niveau de précision. Le DriX O-16 s'intègre également dans un modèle opérationnel reposant sur la supervision à distance, avec la mise en place d'un centre d'opérations à distance à Singapour.

Traditionnellement, ces opérations de survey sont réalisées par de grands navires avec équipage, de plusieurs dizaines de mètres, particulièrement coûteux à exploiter et fortement consommateurs d'énergie et de maintenance. L'utilisation du DriX O-16 permet de réaliser ces missions avec une solution autonome, pouvant réduire l'empreinte carbone des opérations jusqu'à 99 %, tout en limitant l'exposition humaine en mer et en optimisant les coûts opérationnels. Cette nouvelle commande illustre la dynamique du marché civil des drones de surface, désormais utilisés pour compléter ou remplacer certaines missions réalisées par des navires traditionnels dans les opérations en mer.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise de défense de haute technologie spécialisée dans les domaines de la robotique autonome et des systèmes de navigation, avec une forte intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes de drones maritimes, notamment pour la lutte contre les mines sous-marines, et des centrales inertielles de navigation utilisant la technologie de pointe de gyroscope à fibre optique.

Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays. La société génère majoritairement ses revenus dans le secteur de la défense, mais également auprès de clients civils.

Exail Technologies est cotée sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et sur le marché de cotation OTCQX (EXALF). La société fait partie de l'indice SBF 120 et du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance. Elle fait partie de l'indice MSCI Global Small Caps.

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