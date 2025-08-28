EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Exail renforce sa position dans le domaine des drones de surface avec la première vente d'un nouveau modèle de drone DriX longue portée

Exail Technologies annonce la première vente du DriX H-9, dernière évolution de sa gamme de drones de surface autonomes (USV). Cette étape marque l'expansion réussie du portefeuille de solutions autonomes d'Exail pour les marchés civils et de défense, consolidant ainsi sa position d'acteur clé dans le secteur en pleine croissance des USV.

Le client, une autorité hydrographique mondiale de premier plan, utilisera notamment ce drone pour des applications de défense navale. Il s'agit du second succès du DriX cette année pour un usage de défense après la vente d'une flotte de cinq drones DriX H-8 auprès d'une marine européenne pour des missions de surveillance navale ( lire le communiqué dédié ). Ces développements récents illustrent l'intérêt croissant pour des solutions dronisées en complément ou en replacement de navires traditionnels.

S'appuyant sur le succès du DriX H-8, le nouveau modèle H-9 offre jusqu'à 20 jours d'autonomie en mer (soit le double du modèle H-8), une capacité d'emport accrue et une flexibilité renforcée pour appuyer un large éventail de missions maritimes. Conçu pour répondre à la demande croissante de collecte de données à la mer en permanence, le H-9 est optimisé pour des opérations offshore avec une logistique minimale et une portée étendue sur plusieurs milliers de miles nautiques —des critères clés pour l'énergie offshore et la surveillance navale et d'infrastructures sous-marines.

Le H-9 peut embarquer plusieurs capteurs géophysiques simultanément, tels que des sonars, des magnétomètres ou des sondeur multifaisceaux. Il dispose d'un système de lancement et de récupération arrière permettant le déploiement de capteurs tractés et de véhicules sous-marins téléopérés (ROV), soutenant ainsi des tâches de cartographie des fonds marins et d'inspection d'infrastructures. Le H-9 intègre aussi un mât adaptable permettant l'ajout de capteurs supplémentaires pour des applications de Maritime Domain Awareness (MDA), comme des systèmes optiques et des équipements de communication avancés.

Avec cette première vente du H-9 et les succès récents du DriX O-16 et du DriX H-8, la gamme DriX se déploie dans l'ensemble des continents, permettant des opérations du littoral jusqu'aux grands fonds avec une autonomie accrue.

Prochains évènements financiers : changement de date de publication des résultats semestriels

Exail Technologies publiera ses résultats semestriels le 15 septembre 2025 après-bourse, soit une semaine plus tôt que la date communiquée en début d'année. Ce changement permet de revenir à un calendrier de communication proche de celui pratiqué avant l'acquisition d'iXblue grâce à la bonne tenue du processus de clôture des comptes semestriels 2025.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise de défense de haute technologie spécialisée dans les domaines de la robotique autonome et des systèmes de navigation, avec une forte intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes de drones maritimes, notamment pour la lutte contre les mines sous-marines, et des centrales inertielles de navigation utilisant la technologie de pointe de gyroscope à fibre optique.

Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays. La société génère majoritairement ses revenus dans le secteur de la défense, mais également auprès de clients civils.

Exail Technologies est cotée sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et sur le marché de cotation OTCQX (EXALF). La société fait partie du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance. Elle fait partie de l'indice MSCI Global Small Caps.

