EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Exail annonce deux nouvelles commandes pour plus de 10 M EUR en aéro-défense

Communiqué de presse

Paris, 21 mai 2025

Exail Technologies annonce aujourd'hui deux commandes dans le domaine de le défense à destination de deux forces armées européennes. Au total, ces deux commandes représentent plus de 10 M€ pour la société et pourront générer des revenus additionnels à travers des besoins complémentaires.

En Espagne, Exail a été sélectionné pour équiper les nouveaux drones tactiques aériens SIRTAP d'Airbus avec son systèmes de navigation de dernière génération ultra compact UmiX 40. La série UmiX est l'unité de mesure inertielle (IMU) de haute performance la plus compacte au monde. Il s‘agit d'un produit de pointe conçue pour les applications les plus exigeantes doté de la technologie de gyroscope à fibre optique d'Exail.

Cet équipement critique sera ainsi intégré dans les nouveaux drones SIRTAP commandés par les forces espagnoles afin de réaliser des missions de surveillance et reconnaissance tactique à terre. Par ailleurs, la marine espagnole étudie la navalisation de ce drone afin de l'embarquer sur leur porte-hélicoptères pour des missions de surveillance de longue portée.

Exail annonce également un autre succès commercial dans le domaine de la défense aérospatiale en France. La Direction Générale de l'Armement a confié à Exail une commande d'un système de simulation dans le cadre d'un programme de défense. Ce contrat important, qui se déroulera sur plusieurs années, conforte la société dans sa capacité à accompagner les forces françaises dans le renforcement de leurs capacités opérationnelles.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail Technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et fait partie du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance.

www.exail-technologies.com

Contacts : Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tél. +33 (0)1 44 77 94 86

h.soussan@ exail-technologies.com



Anne-Pauline Petureaux

Tél. +33 (0)1 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr