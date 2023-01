EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Deux nouvelles commandes importantes pour un montant total d'environ 20 M EUR

Communiqué de presse

Paris, 9 janvier 2023

Exail Technologies a réalisé une première vente conjointe contenant des drones sous-marins et des solutions de positionnement, illustrant ainsi concrètement la complémentarité des gammes de produits ex-iXblue et ex-ECA, réunis au sein de Exail. Cette commande contient 5 drones sous-marins téléopérés R7 accompagnés de 5 systèmes de positionnement acoustique GAPS M7 qui seront livrés en 2023 à une marine européenne. Combinées, ces deux solutions permettent de réaliser des missions de surveillance / protection de zones portuaires ou côtières avec une grande facilité de déploiement et de façon très efficace.

Par ailleurs, la Direction Générale de l'Armement a confié à Exail une commande d'un système de simulation dans le cadre d'un programme de défense. Ce contrat important, qui se déroulera sur plusieurs années, conforte la société dans sa capacité à remporter des succès dans d'autres marchés que celui du déminage.

Grâce à ces succès commerciaux, Exail Technologies renforce son carnet de commandes déjà important, de près de 600 M€ à fin septembre 2022, et démontre sa capacité à générer des synergies de revenus au sein du nouveau groupe.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les technologies de pointe dans les domaines de la robotique autonome, de la navigation, de l'aérospatial et de la photonique. S'appuyant sur une forte culture entrepreneuriale, Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères. Depuis le fond des océans jusqu'aux confins de l'espace, le groupe augmente les capacités de ses clients grâce à ses composants, produits et systèmes. Exail Technologies génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail Technologies est le nouveau nom de Groupe Gorgé, adopté suite au rapprochement des sociétés ECA Group et iXblue, désormais unies sous une bannière commune.

Exail technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).

Contacts : Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tel. +33 (0)1 44 77 94 86

h.soussan@ exail-technologies.com





Anne-Pauline Petureaux

Tel. +33 (0)1 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr

