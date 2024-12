EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Déclaration de rachat sur actions propres

Dans le cadre du programme de Rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale des actionnaires, Exail Technologies a procédé, durant la période du 3 décembre 2024 au 5 décembre 2024, aux transactions suivantes sur l'action Exail Technologies :

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Exail Technologies 969500UEQ3U3P21QNJ13 03/12/2024 FR0000062671 3 169 16,8956 Euronext Exail Technologies 969500UEQ3U3P21QNJ13 04/12/2024 FR0000062671 3 204 16,9829 Euronext Exail Technologies 969500UEQ3U3P21QNJ13 05/12/2024 FR0000062671 645 16,8388 Euronext

Le détail transaction par transaction est disponible dans le tableau ci-dessous.

Détail transaction par transaction

Nom de l'emetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code Identification marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T09:36:23.251941Z FR0000062671 16,7 EUR 85 XPAR jAj6AncVeB001SS0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T09:36:23.252108Z FR0000062671 16,7 EUR 6 XPAR jAj6AncVeB001Sf0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T09:36:23.252252Z FR0000062671 16,7 EUR 209 XPAR jAj6AncVeB001Sp0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T09:36:23.284963Z FR0000062671 16,7 EUR 145 XPAR jAj6AncVeB001Sz0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T09:37:32.051562Z FR0000062671 16,7 EUR 10 XPAR jAj6AncVfF001TL0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T09:37:32.705783Z FR0000062671 16,7 EUR 67 XPAR jAj6AncVfI001TV0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T09:37:32.717088Z FR0000062671 16,7 EUR 65 XPAR jAj6AncVfI001Tf0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T10:24:08.645846Z FR0000062671 17 EUR 41 XPAR jAj6AncWOO001so0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T10:24:08.685168Z FR0000062671 17 EUR 56 XPAR jAj6AncWOO001sy0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T10:24:08.685341Z FR0000062671 17 EUR 8 XPAR jAj6AncWOO001t80 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T10:24:08.714834Z FR0000062671 17 EUR 56 XPAR jAj6AncWOO001tI0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T10:24:08.714975Z FR0000062671 17 EUR 6 XPAR jAj6AncWOO001tS0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T10:24:08.715081Z FR0000062671 17 EUR 6 XPAR jAj6AncWOO001tc0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T10:48:39.145849Z FR0000062671 17 EUR 43 XPAR jAj6AncWm4002HD0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T10:48:39.159961Z FR0000062671 17 EUR 84 XPAR jAj6AncWm4002HN0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T10:48:39.160240Z FR0000062671 17 EUR 30 XPAR jAj6AncWm4002HX0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T11:02:53.711357Z FR0000062671 17 EUR 75 XPAR jAj6AncWzs002JZ0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T11:02:53.711559Z FR0000062671 17 EUR 8 XPAR jAj6AncWzs002Jj0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T11:04:42.549167Z FR0000062671 16,98 EUR 50 XPAR jAj6AncX1e002KU0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T11:04:42.549292Z FR0000062671 16,98 EUR 119 XPAR jAj6AncX1e002Ke0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T11:10:28.237309Z FR0000062671 16,84 EUR 41 XPAR jAj6AncX7C002NB0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T11:14:06.380639Z FR0000062671 16,84 EUR 17 XPAR jAj6AncXAj002PE0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T11:14:44.438937Z FR0000062671 16,84 EUR 6 XPAR jAj6AncXBJ002PO0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T11:17:04.556569Z FR0000062671 16,84 EUR 4 XPAR jAj6AncXDa002SN0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T11:17:04.592257Z FR0000062671 16,84 EUR 68 XPAR jAj6AncXDa002SX0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T13:01:10.816864Z FR0000062671 16,98 EUR 20 XPAR jAj6AncYqM0031z0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T13:01:10.816999Z FR0000062671 16,98 EUR 12 XPAR jAj6AncYqM003290 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T13:01:10.817102Z FR0000062671 16,98 EUR 12 XPAR jAj6AncYqM0032J0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T13:01:10.817237Z FR0000062671 16,98 EUR 69 XPAR jAj6AncYqM0032T0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T13:01:10.817326Z FR0000062671 16,98 EUR 9 XPAR jAj6AncYqM0032d0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T13:01:10.830251Z FR0000062671 16,98 EUR 59 XPAR jAj6AncYqM0032n0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T13:01:10.830623Z FR0000062671 16,98 EUR 25 XPAR jAj6AncYqM0032x0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T13:08:49.736606Z FR0000062671 16,98 EUR 43 XPAR jAj6AncYxk0033z0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T13:08:49.925769Z FR0000062671 16,98 EUR 68 XPAR jAj6AncYxk003490 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T13:08:49.925944Z FR0000062671 16,98 EUR 13 XPAR jAj6AncYxk0034J0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T13:08:49.933407Z FR0000062671 16,98 EUR 13 XPAR jAj6AncYxk0034T0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T13:08:49.996180Z FR0000062671 16,98 EUR 6 XPAR jAj6AncYxk0034d0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T13:09:22.341869Z FR0000062671 16,98 EUR 27 XPAR jAj6AncYyH0034n0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T13:09:27.417200Z FR0000062671 16,98 EUR 22 XPAR jAj6AncYyK0034x0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T13:09:27.884209Z FR0000062671 16,98 EUR 68 XPAR jAj6AncYyN003570 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T13:09:27.884421Z FR0000062671 16,98 EUR 34 XPAR jAj6AncYyN0035H0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T13:09:33.743484Z FR0000062671 16,98 EUR 28 XPAR jAj6AncYyT0035R0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T13:09:43.621105Z FR0000062671 16,98 EUR 40 XPAR jAj6AncYyc0035b0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T13:17:02.413943Z FR0000062671 16,98 EUR 56 XPAR jAj6AncZ5h0036l0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T13:17:02.414277Z FR0000062671 16,98 EUR 6 XPAR jAj6AncZ5h0036v0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T13:17:02.414417Z FR0000062671 16,98 EUR 6 XPAR jAj6AncZ5h003750 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T13:17:02.424971Z FR0000062671 16,98 EUR 68 XPAR jAj6AncZ5h0037F0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T13:17:02.425304Z FR0000062671 16,98 EUR 20 XPAR jAj6AncZ5h0037P0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T13:31:04.981500Z FR0000062671 16,98 EUR 6 XPAR jAj6AncZJI003BZ0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T13:53:12.493601Z FR0000062671 16,98 EUR 42 XPAR jAj6AncZei003Lk0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T13:53:12.499717Z FR0000062671 16,98 EUR 23 XPAR jAj6AncZei003Lu0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T13:53:15.008174Z FR0000062671 16,98 EUR 29 XPAR jAj6AncZei003M40 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T13:53:15.012165Z FR0000062671 16,98 EUR 16 XPAR jAj6AncZei003ME0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T13:53:15.019039Z FR0000062671 16,98 EUR 16 XPAR jAj6AncZei003MO0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T14:10:20.860135Z FR0000062671 16,98 EUR 8 XPAR jAj6AncZvH003QT0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T14:15:38.789176Z FR0000062671 16,88 EUR 50 XPAR jAj6Anca0Q003Ri0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T14:15:38.789339Z FR0000062671 16,88 EUR 34 XPAR jAj6Anca0Q003Rs0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T14:15:38.810961Z FR0000062671 16,88 EUR 17 XPAR jAj6Anca0Q003S20 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T14:15:38.813904Z FR0000062671 16,88 EUR 8 XPAR jAj6Anca0Q003SC0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T14:33:41.103928Z FR0000062671 16,9 EUR 6 XPAR jAj6AncaHq003VR0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T14:38:09.945590Z FR0000062671 16,9 EUR 225 XPAR jAj6AncaMD003cP0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T14:38:09.945903Z FR0000062671 16,9 EUR 46 XPAR jAj6AncaMD003cZ0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T14:38:09.946050Z FR0000062671 16,9 EUR 6 XPAR jAj6AncaMD003cj0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T14:38:09.956905Z FR0000062671 16,9 EUR 108 XPAR jAj6AncaMD003ct0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T14:53:37.474373Z FR0000062671 16,88 EUR 16 XPAR jAj6AncabB003pV0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T14:53:37.474523Z FR0000062671 16,88 EUR 57 XPAR jAj6AncabB003pf0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T14:53:37.474665Z FR0000062671 16,88 EUR 57 XPAR jAj6AncabB003pp0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T14:53:37.489901Z FR0000062671 16,88 EUR 95 XPAR jAj6AncabB003pz0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T14:53:37.494065Z FR0000062671 16,88 EUR 1 XPAR jAj6AncabB003q90 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T15:14:46.031291Z FR0000062671 16,88 EUR 3 XPAR jAj6Ancavc004Hc0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T15:19:57.083988Z FR0000062671 16,88 EUR 6 XPAR jAj6Ancb0e004Kn0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T15:19:57.085106Z FR0000062671 16,88 EUR 94 XPAR jAj6Ancb0e004Kx0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T15:19:57.085543Z FR0000062671 16,88 EUR 23 XPAR jAj6Ancb0e004L70 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-03T15:19:57.116179Z FR0000062671 16,88 EUR 148 XPAR jAj6Ancb0e004LH0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T08:09:39.490312Z FR0000062671 16,88 EUR 200 XPAR jAj6Ancqln000dR0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T08:09:39.490438Z FR0000062671 16,88 EUR 57 XPAR jAj6Ancqln000de0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T11:03:54.387379Z FR0000062671 17 EUR 6 XPAR jAj6AnctUQ002zV0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T14:34:27.481013Z FR0000062671 17 EUR 144 XPAR jAj6AncwmA005Og0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T14:34:27.481332Z FR0000062671 17 EUR 39 XPAR jAj6AncwmA005Oq0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T14:34:27.492462Z FR0000062671 17 EUR 2 XPAR jAj6AncwmA005P00 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T14:34:27.500463Z FR0000062671 17 EUR 4 XPAR jAj6AncwmA005PA0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T14:40:01.808418Z FR0000062671 17 EUR 155 XPAR jAj6AncwrY005aB0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T14:40:01.808974Z FR0000062671 17 EUR 150 XPAR jAj6AncwrY005aL0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T14:40:01.809167Z FR0000062671 17 EUR 182 XPAR jAj6AncwrY005aV0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T14:40:01.809504Z FR0000062671 17 EUR 6 XPAR jAj6AncwrY005af0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T14:40:01.809682Z FR0000062671 17 EUR 1 XPAR jAj6AncwrY005ap0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T14:40:02.194768Z FR0000062671 17 EUR 11 XPAR jAj6AncwrY005az0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T14:40:02.195120Z FR0000062671 17 EUR 4 XPAR jAj6AncwrY005b90 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T14:40:02.589251Z FR0000062671 17 EUR 57 XPAR jAj6AncwrY005bJ0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T14:40:07.416768Z FR0000062671 17 EUR 89 XPAR jAj6Ancwrd005bT0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T14:40:07.417140Z FR0000062671 17 EUR 200 XPAR jAj6Ancwrd005bd0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T14:40:07.417317Z FR0000062671 17 EUR 66 XPAR jAj6Ancwrd005bn0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T14:40:11.093678Z FR0000062671 17 EUR 37 XPAR jAj6Ancwrg005bx0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T14:40:12.017180Z FR0000062671 17 EUR 113 XPAR jAj6Ancwrj005c70 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T14:40:12.017561Z FR0000062671 17 EUR 200 XPAR jAj6Ancwrj005cH0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T14:40:12.017745Z FR0000062671 17 EUR 47 XPAR jAj6Ancwrj005cR0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T14:40:12.046261Z FR0000062671 17 EUR 30 XPAR jAj6Ancwrj005cb0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T14:40:12.046478Z FR0000062671 17 EUR 180 XPAR jAj6Ancwrj005cl0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T14:40:15.233873Z FR0000062671 17 EUR 20 XPAR jAj6Ancwrm005cv0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T14:49:46.127091Z FR0000062671 16,98 EUR 157 XPAR jAj6Ancx10005xR0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T14:49:46.127335Z FR0000062671 16,98 EUR 6 XPAR jAj6Ancx10005xb0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T14:49:46.127503Z FR0000062671 16,98 EUR 2 XPAR jAj6Ancx10005xl0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T14:49:46.127650Z FR0000062671 16,98 EUR 1 XPAR jAj6Ancx10005xv0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T14:49:46.143386Z FR0000062671 16,98 EUR 14 XPAR jAj6Ancx10005y50 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T14:49:46.143607Z FR0000062671 16,98 EUR 70 XPAR jAj6Ancx10005yF0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T14:51:10.483094Z FR0000062671 16,98 EUR 250 XPAR jAj6Ancx2L005yZ0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T14:51:10.483500Z FR0000062671 16,98 EUR 35 XPAR jAj6Ancx2L005yj0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T14:51:10.483916Z FR0000062671 16,98 EUR 250 XPAR jAj6Ancx2L005yt0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T14:51:11.348541Z FR0000062671 16,98 EUR 168 XPAR jAj6Ancx2L005z30 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T14:51:11.348857Z FR0000062671 16,98 EUR 82 XPAR jAj6Ancx2L005zD0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T14:51:11.378804Z FR0000062671 16,98 EUR 82 XPAR jAj6Ancx2L005zN0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-04T14:51:14.745765Z FR0000062671 16,98 EUR 87 XPAR jAj6Ancx2O005zX0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-05T09:02:55.722368Z FR0000062671 16,74 EUR 200 XPAR jAj6AndE4s001kD0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-05T09:15:20.244712Z FR0000062671 16,74 EUR 200 XPAR jAj6AndEGs001mF0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-05T12:56:23.400033Z FR0000062671 17 EUR 69 XPAR jAj6AndHip003Zj0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-05T12:56:23.415620Z FR0000062671 17 EUR 176 XPAR jAj6AndHip003Zt0 Réduction de capital

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail Technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et fait partie du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance.

www.exail-technologies.com

