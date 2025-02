EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Communiqué de presse relatif à la suspension de cours

Communiqué de presse

Paris, 11 février 2025

La société EXAIL TECHNOLOGIES a demandé à Euronext de suspendre la cotation de son titre (FR0000062671 - EXA) admis sur le marché Euronext d'Euronext Paris à compter de la publication du présent communiqué, dans l'attente de la publication d'un prochain communiqué de presse.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail Technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et fait partie du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance.

www.exail-technologies.com

