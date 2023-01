EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 décembre 2022

Communiqué

Paris, 12 janvier 2023

Au titre du contrat de liquidité confié par la société EXAIL TECHNOLOGIES à Exane BNP Paribas, en date de dénouement du 31/12/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

14 979 titres EXAIL TECHNOLOGIES

98 491 €

Au cours du second semestre 2022, il a été négocié un total de :

A l'achat, 98 303 titres, pour un montant de 1 850 659 € (822 transactions)

A la vente, 95 607 titres, pour un montant de 1 812 652 € (955 transactions)

Il est rappelé que lors du précédent bilan semestriel au 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

8 989 titres EXAIL TECHNOLOGIES

195 338 €

Il est rappelé qu'au cours du premier semestre 2022, il a été négocié un total de :

A l'achat, 117 979 titres, pour un montant de 2 040 193 € (1 022 transactions)

A la vente, 112 709 titres, pour un montant de 1 963 460 € (1 164 transactions)

Il est rappelé qu'au 2 août 2021, au début des interventions, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

4 299 titres EXAIL TECHNOLOGIES

255 967 €

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les technologies de pointe dans les domaines de la robotique autonome, de la navigation, de l'aérospatial et de la photonique. S'appuyant sur une forte culture entrepreneuriale, Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères. Depuis le fond des océans jusqu'aux confins de l'espace, le groupe augmente les capacités de ses clients grâce à ses composants, produits et systèmes. Exail Technologies génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail Technologies est le nouveau nom de Groupe Gorgé, adopté suite au rapprochement des sociétés ECA Group et iXblue, désormais unies sous une bannière commune.

Exail technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).

Contacts : Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tel. +33 (0)1 44 77 94 86

h.soussan@ exail-technologies.com



Anne-Pauline Petureaux

Tel. +33 (0)1 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr

Annexes

Bilan quotidien du contrat de liquidité pour la période du 01/07/2022 au 30/12/2022 établi conformément aux dispositions de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021

Achats Vente Nombre de titres Nombre de Transactions Capitaux en EUR Nombre de titres Nombre de Transactions Capitaux en EUR 01/07/2022 750 8 12 575 750 7 12 740 04/07/2022 1 351 11 22 902 1 461 15 24 888 05/07/2022 1 675 15 28 321 500 5 8 465 06/07/2022 2 300 33 38 876 2 500 22 42 635 07/07/2022 1 445 9 25 502 2 105 16 37 483 08/07/2022 841 7 15 187 1 091 9 19 746 11/07/2022 1 400 13 25 162 1 000 3 18 080 12/07/2022 1 750 15 31 375 1 750 11 31 700 13/07/2022 1 407 20 25 098 1 143 13 20 470 14/07/2022 897 10 15 974 816 9 14 604 15/07/2022 940 13 16 671 1 200 28 21 408 18/07/2022 1 050 10 18 978 19/07/2022 750 6 13 410 625 6 11 200 20/07/2022 1 000 4 18 010 1 310 21 23 657 21/07/2022 2 125 14 38 039 1 937 27 34 732 22/07/2022 300 4 5 372 770 7 13 934 25/07/2022 500 2 8 960 500 6 8 980 26/07/2022 750 1 13 470 828 10 14 892 27/07/2022 250 2 4 475 250 5 4 480 28/07/2022 1 000 6 18 125 1 400 16 25 509 29/07/2022 1 050 9 19 893 01/08/2022 1 000 8 19 055 501 11 9 584 02/08/2022 1 242 14 23 225 500 3 9 415 03/08/2022 1 050 8 19 656 1 050 9 19 788 04/08/2022 1 000 10 18 700 1 500 17 28 215 05/08/2022 1 700 9 32 112 750 10 14 246 08/08/2022 250 2 4 705 1 000 13 18 845 09/08/2022 251 4 4 729 556 8 10 522 10/08/2022 750 7 14 175 1 069 7 20 258 11/08/2022 1 000 12 18 930 500 7 9 545 12/08/2022 635 6 11 949 1 046 8 19 745 15/08/2022 2 1 38 750 9 14 205 16/08/2022 500 5 9 520 500 8 9 591 17/08/2022 55 2 1 058 2 400 15 47 479 18/08/2022 1 050 15 20 837 750 13 14 955 19/08/2022 1 410 11 28 029 1 610 19 32 241 22/08/2022 1 400 6 28 118 250 2 5 100 23/08/2022 250 2 4 975 750 3 15 150 24/08/2022 250 1 5 013 750 7 15 150 25/08/2022 750 6 15 113 26/08/2022 250 3 5 100 1 400 20 28 755 29/08/2022 1 162 10 23 226 1 1 20 30/08/2022 250 2 5 025 750 9 15 150 31/08/2022 1 130 12 22 488 166 1 3 345 01/09/2022 1 400 9 27 518 2 2 40 02/09/2022 250 2 4 950 1 400 10 28 040 05/09/2022 250 4 4 940 06/09/2022 750 7 14 715 07/09/2022 750 9 14 485 848 7 16 574 08/09/2022 51 2 988 751 9 14 720 09/09/2022 500 7 9 870 1 300 9 26 040 12/09/2022 1 400 8 28 755 13/09/2022 750 5 15 900 14/09/2022 353 4 7 473 750 3 16 163 15/09/2022 750 7 16 000 16/09/2022 859 8 18 006 19/09/2022 1 400 12 28 855 20/09/2022 3 400 23 65 260 551 4 10 708 21/09/2022 808 10 15 225 506 7 9 688 22/09/2022 2 400 21 43 385 23/09/2022 1 650 11 28 627 26/09/2022 750 8 12 335 696 14 11 592 27/09/2022 900 6 14 726 750 6 12 480 28/09/2022 250 2 3 995 379 6 6 148 29/09/2022 1 119 10 17 887 500 7 8 145 30/09/2022 1 400 12 23 237 03/10/2022 250 4 4 250 04/10/2022 1 050 8 18 159 05/10/2022 750 5 12 915 06/10/2022 500 3 8 475 500 4 8 655 07/10/2022 1 050 7 17 583 250 3 4 245 10/10/2022 1 050 6 17 255 250 1 4 135 11/10/2022 250 2 4 115 1 050 7 17 529 12/10/2022 750 6 12 510 1 050 11 17 970 13/10/2022 500 5 8 625 800 9 14 071 14/10/2022 250 1 4 450 267 9 4 850 17/10/2022 750 10 13 435 750 6 13 575 18/10/2022 441 7 7 984 19/10/2022 250 1 4 505 1 050 9 19 314 20/10/2022 750 4 13 800 750 6 13 870 21/10/2022 250 1 4 585 1 400 15 26 169 24/10/2022 250 1 4 745 1 400 15 27 046 25/10/2022 800 7 15 353 26/10/2022 750 5 14 912 1 050 13 21 148 27/10/2022 2 400 13 47 568 28/10/2022 500 3 9 585 800 5 15 607 31/10/2022 187 2 3 665 1 087 13 21 802 01/11/2022 550 4 10 842 238 5 4 772 02/11/2022 250 2 4 890 1 050 12 20 895 03/11/2022 265 3 5 230 250 1 5 013 04/11/2022 250 2 4 960 500 5 10 075 07/11/2022 500 5 9 935 500 4 10 008 08/11/2022 177 4 3 529 950 6 19 155 09/11/2022 500 3 9 990 500 3 10 113 10/11/2022 500 3 9 925 500 3 10 075 11/11/2022 550 7 11 050 3 1 60 14/11/2022 800 5 16 014 500 4 10 125 15/11/2022 500 3 10 075 1 400 9 28 895 16/11/2022 1 400 7 29 205 36 2 763 17/11/2022 250 1 5 113 500 4 10 350 18/11/2022 1 400 6 28 385 21/11/2022 1 400 13 28 533 22/11/2022 250 2 5 088 250 2 5 113 23/11/2022 462 7 9 496 500 7 10 350 24/11/2022 750 5 15 525 25/11/2022 750 6 15 275 28/11/2022 1 050 4 21 027 250 2 5 013 29/11/2022 250 2 4 985 548 7 11 000 30/11/2022 750 8 15 075 750 5 15 188 01/12/2022 750 8 15 175 750 9 15 225 02/12/2022 751 4 15 133 506 4 10 247 05/12/2022 1 150 7 22 980 06/12/2022 1 400 12 27 424 07/12/2022 1 087 13 20 818 187 2 3 617 08/12/2022 470 6 8 914 1 645 13 31 676 09/12/2022 750 10 14 580 12/12/2022 1 401 17 26 674 1 1 19 14/12/2022 1 660 11 31 903 2 160 20 41 639 15/12/2022 2 174 18 42 051 1 720 13 33 475 16/12/2022 1 480 11 28 319 1 163 19 22 305 19/12/2022 350 4 6 741 650 5 12 563 20/12/2022 700 6 13 384 300 2 5 766 21/12/2022 700 2 13 342 1 000 4 19 204 22/12/2022 700 3 13 510 650 7 12 758 23/12/2022 350 2 6 769 356 8 6 939 27/12/2022 1 050 6 20 300 156 2 3 032 28/12/2022 1 100 12 21 511 29/12/2022 6 1 120 1 000 4 20 092 30/12/2022 1 375 12 27 421 1 375 13 27 591

