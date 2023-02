EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : 4ème trimestre 2022 : très bon niveau d'activité et de prise de commandes

Communiqué de presse

Paris, 23 février 2023

Un groupe simplifié, concentré uniquement sur les activités de Exail

Exail Technologies publie pour la première fois ses revenus dans son nouveau périmètre simplifié et désormais concentré sur les activités de Exail. Le chiffre d'affaires consolidé du 4 ème trimestre intègre ainsi la contribution de la société iXblue. Exail Technologies indique également un chiffre d'affaires 2022 proforma, comprenant la contribution de iXblue sur l'ensemble de l'année 2022.

Les activités de l'ancien pôle Ingénierie & Systèmes de protection, dont la cession a été approuvée par l'Assemblée Générale du 8 décembre 2022, sont classées en activités non poursuivies (norme IFRS 5) et ne contribuent plus au chiffre d'affaires, y compris dans l'historique. La dernière cession effective interviendra avant la fin du 1 er trimestre, conformément au calendrier annoncé.

Chiffre d'affaires et carnet de commandes

(en millions d'euros) T4

2021 T4

2022 variation

(%) [1] 2021 2022 variation

(%) 2022

proforma [2] Chiffre d'affaires 33,9 88,3 +161% 115,9 179,8 +55% 279,8 Carnet de commandes

à fin de période - - - 489,9 633,7 +29% 633,7

Un excellent niveau de revenus, particulièrement fort en fin d'année 2022

Exail Technologies a réalisé un chiffre d'affaires particulièrement élevé au dernier trimestre 2022, de 88 M€. L'excellent niveau d'activité s'explique par la saisonnalité favorable du 4 ème trimestre (le plus important de l'année) et la forte performance des ventes de systèmes de navigation et positionnement. Ces produits, dont le cycle de vente est relativement court, ont rapidement bénéficié du contexte porteur du marché de la Défense pour l'équipement naval et terrestre.

Le chiffre d'affaires proforma 2022, en intégrant iXblue sur l'année complète, s'élève à 280 M€, illustrant le changement de dimension de Exail. La contribution du programme BENL représente environ 45 M€, conformément à ce qui avait été annoncé en début d'année 2022, et témoigne de la bonne exécution de ce premier projet majeur dans la lutte contre les mines. Ce contrat reste le plus important du groupe mais voit son poids relatif diminuer fortement au profit des ventes de produits auprès d'une base de clients très diversifiée.

Une activité commerciale très soutenue et en accélération : 104 M€ de prises de commandes au 4 ème trimestre 2022, en croissance de près de 40%

Le volume de commandes enregistrées au quatrième trimestre constitue un succès marquant de la fin d'année 2022. Il illustre la dynamique sur lequel le groupe est engagé avec des prises de commandes qui progressent plus vite que le chiffre d'affaires. Exail Technologies a ainsi remporté 104 M€ de commandes au 4 ème trimestre 2022, soit une progression de l'ordre de +40% par rapport au volume de commande à la même période l'an passé à périmètre comparable [3] .

L'activité a notamment été tirée par de nombreuses commandes de systèmes de positionnement et de navigation, pour près de 50 M€ ( lien vers le communiqué dédié ). Par ailleurs, Exail a aussi remporté trois commandes importantes pour un montant total de près de 25 M€, comprenant notamment la 1 ère vente conjointe de drones ex-ECA et de produits ex-iXblue. Le reste des ventes concerne notamment les équipements embarqués et les composants photoniques et quantiques utilisés par le groupe et vendus également à des clients externes.

Le carnet de commandes à fin d'année représente ainsi 633 M€, soit plus de deux années de chiffre d'affaires.

Perspectives : forte croissance à court et moyen-terme

L'activité soutenue du 4 ème trimestre permet à Exail Technologies d'entamer l'année 2023 sur une très bonne dynamique. Le contexte géopolitique favorable, non anticipé au moment de l'accord pour l'acquisition de iXblue il y a un an, impacte positivement les activités du groupe. L'accroissement des dépenses de Défense se matérialise aussi bien à court-terme, à travers les ventes de systèmes de navigation et de positionnement, qu'à moyen-terme, pour des grands projets de déminage ou de sécurisation par drones d'installations sous-marines.

Des appels d'offres significatifs sont en cours dans le domaine de la chasse aux mines sous-marines, avec certaines réponses attendues en 2023. Par ailleurs, le chiffre d'affaires réalisé par le programme BENL devrait continuer à croitre en 2023.

La croissance des revenus devrait en conséquence accélérer cette année : Exail Technologies se donne un objectif de croissance du chiffre d'affaires supérieur à +15% en 2023 par rapport aux revenus 2022 proforma. Cet objectif est soutenu par le contexte favorable des activités du groupe, confortant à la fois la trajectoire de développement des revenus et le maintien d'un bon niveau de profitabilité.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).

www.exail-technologies.com

[1] Le T4 2021 n'inclut que le groupe ECA. Le T4 2022 inclut en plus le groupe iXblue. La société n'est pas en mesure de communiquer une variation organique compte-tenu des changements d'organisation et de l'imbrication des activités de ECA Group et iXblue, intervenus dès le quatrième trimestre. Un revenu proforma est communiqué sur l'année 2022. Les prochaines publications financières intègreront dès que possible les revenus et résultats opérationnels par pôle.

[2] Chiffre d'affaires proforma incluant les activités de iXblue sur l'année complète au lieu de seulement le dernier trimestre.

[3] Soit l'ensemble des activités anciennement ECA Group et iXblue

