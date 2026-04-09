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Exail Technologies décroche une nouvelle commande de drone de surface
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 17:55

Le groupe renforce sa présence sur le marché civil offshore avec un second contrat signé avec OMS Group, spécialiste des infrastructures numériques.

Exail Technologies annonce une nouvelle commande de drone de surface transocéanique DriX O-16 par OMS Group, confirmant l'adoption croissante de ses solutions autonomes après une première acquisition en 2025.

Le drone sera utilisé pour des missions liées à la pose de câbles sous-marins, incluant relevés bathymétriques, vérification de tracés et surveillance d'infrastructures télécoms.
Doté d'une autonomie pouvant atteindre 30 jours et d'un rayon d'action d'environ 3 500 milles nautiques (envion 6 500 km), le DriX O-16 permet des opérations longue durée avec un haut niveau de précision.

Son exploitation repose sur une supervision à distance, avec un centre d'opérations basé à Singapour. Cette solution autonome se positionne comme une alternative aux navires traditionnels, coûteux et énergivores et devrait permettre de réduire l'empreinte carbone des opérations jusqu'à 99%, selon Exail, tout en limitant l'exposition humaine en mer et en optimisant les coûts.

Le titre a reculé de 2,2% aujourd'hui à Paris mais affiche une progression de l'ordre de 52% depuis le début de l'année.

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EXAIL TECHNOLOGIES
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