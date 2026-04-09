Exail Technologies décroche une nouvelle commande de drone de surface
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 17:55
Exail Technologies annonce une nouvelle commande de drone de surface transocéanique DriX O-16 par OMS Group, confirmant l'adoption croissante de ses solutions autonomes après une première acquisition en 2025.
Le drone sera utilisé pour des missions liées à la pose de câbles sous-marins, incluant relevés bathymétriques, vérification de tracés et surveillance d'infrastructures télécoms.
Doté d'une autonomie pouvant atteindre 30 jours et d'un rayon d'action d'environ 3 500 milles nautiques (envion 6 500 km), le DriX O-16 permet des opérations longue durée avec un haut niveau de précision.
Son exploitation repose sur une supervision à distance, avec un centre d'opérations basé à Singapour. Cette solution autonome se positionne comme une alternative aux navires traditionnels, coûteux et énergivores et devrait permettre de réduire l'empreinte carbone des opérations jusqu'à 99%, selon Exail, tout en limitant l'exposition humaine en mer et en optimisant les coûts.
Le titre a reculé de 2,2% aujourd'hui à Paris mais affiche une progression de l'ordre de 52% depuis le début de l'année.
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