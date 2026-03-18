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Exail Technologies-Commandes record en 2025, vise une nouvelle hausse en 2026
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 09:16

(Actualisé avec détails, précisions, cours en Bourse et commentaire d'analyste à partir du § 6)

Exail Technologies EXA.PA a fait état mercredi d'une hausse de 87% de ses prises de commandes en 2025 et d'un Ebitda en progression de 40%, le groupe de défense français visant une nouvelle augmentation des commandes cette année dans un marché jugé "très porteur", sur fond de guerre au Moyen-Orient et de tensions dans le détroit d'Ormuz.

Le fabricant français de drones, l'un des rares acteurs capables de produire des appareils sous-marins dédiés à la détection et à la neutralisation des mines, a enregistré des prises de commandes record de 844 millions d’euros en 2025, portées par une forte dynamique commerciale dans la robotique maritime et les systèmes de navigation.

L’Ebitda courant a atteint 103 millions d’euros, avec une marge de 23% et le chiffre d'affaires est ressorti à 479 millions d’euros, en hausse de 28%.

En janvier, Exail avait prévu pour 2025 la croissance de son chiffre d'affaires d'environ 28% et une croissance de l'Ebitda courant "nettement supérieure" à celle du chiffre d'affaires.

Le groupe a précisé que le carnet de commandes atteignait 1,1 milliard d’euros, en hausse de 52% sur un an.

A la Bourse de Paris, vers 08h10 GMT, l'action dont la valeur a augmenté de 60% depuis le début de l’année, portée par l’intérêt croissant des investisseurs pour ses technologies de défense, grappillait 0,7% à 136 euros après avoir grimpé de près de 4% à l'ouverture des marchés.

OPPORTUNITÉS DANS LE DÉTROIT D'ORMUZ

Dans une note, Jérémy Sallée, analyste chez Portzamparc, salue une "excellente publication" et des perspectives commerciales qui n'ont "jamais été aussi prometteuses dans le contexte actuel", citant notamment les opportunités offertes par la menace d'un minage des eaux du détroit d'Ormuz.

"Le retour de conflits de haute intensité et la montée des menaces asymétriques accélèrent une transformation structurelle des forces navales", a déclaré l’entreprise dans un communiqué, ajoutant que cette évolution s’inscrit en Europe dans un effort de réarmement durable.

Exail a déclaré que les tensions autour des passages stratégiques, illustrées notamment par la fermeture du détroit d’Ormuz début 2026, confirment la tendance à l’accélération de la demande pour les systèmes de détection et de neutralisation des mines, alors que l’entreprise vise un carnet de commandes en hausse cette année.

"Les évolutions géopolitiques récentes pourraient éventuellement amener certaines marines à revoir à la hausse la taille des besoins et possiblement accélérer certains programmes", ajoute le communiqué.

Exail prévoit une nouvelle hausse de ses prises de commandes en 2026 et anticipe une croissance à deux chiffres de ses revenus ainsi qu’une progression de l’Ebitda supérieure à celle du chiffre d’affaires. Le groupe vise par ailleurs une marge d’Ebitda de 25% lorsque son nouveau programme majeur de robotique entrera en phase industrielle.

(Redigé par Elena Smirnova, Hugo Lhomedet et Jakob Van Calster, édité par Augustin Turpin)

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