Exail Technologies: admission au marché OTCQX information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Exail Technologies annonce son admission au marché OTCQX Best Market en tant que Foreign Ordinary Share, avec effet immédiat, en faisant la première entreprise européenne active dans le secteur de la défense à rejoindre ce marché.



Cette admission à OTCQX, qui n'implique pas d'obligations supplémentaires en matière de reporting, offre à la société une visibilité accrue auprès des investisseurs américains et un accès à une base d'investisseurs plus large.



Par ailleurs, Exail indique qu'elle sera incluse dans les indices MSCI Small Cap suite à l'augmentation de sa capitalisation boursière, et a nommé Harbor Access, société spécialisée en relations investisseurs, pour accroître sa notoriété sur le marché.





Valeurs associées EXAIL TECHNOLOGIES 71,0000 EUR Euronext Paris +5,50%