(AOF) - Exail Technologies a annoncé le lancement d’une offre d’obligations. Ces dernières seront libellées en euros, à durée indéterminée et non subordonnées, convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables contre des actions existantes, par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres avec suppression du droit préférentiel de souscription pour un montant nominal de 250 millions d’euros et jusqu’à 275 millions d’euros avec l’option d’extension.

Le produit net de l'offre sera utilisé pour renforcer les capitaux propres de la société afin d'augmenter sa flexibilité financière, en particulier en vue du refinancement futur de l'acquisition d'iXblue réalisé en 2022.

