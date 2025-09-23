 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
OCT 25
7 866,50
+0,56%
Exail Technologies
information fournie par AOF 23/09/2025 à 18:05

(AOF) - Exail Technologies a annoncé le lancement d’une offre d’obligations. Ces dernières seront libellées en euros, à durée indéterminée et non subordonnées, convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables contre des actions existantes, par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres avec suppression du droit préférentiel de souscription pour un montant nominal de 250 millions d’euros et jusqu’à 275 millions d’euros avec l’option d’extension.

Le produit net de l'offre sera utilisé pour renforcer les capitaux propres de la société afin d'augmenter sa flexibilité financière, en particulier en vue du refinancement futur de l'acquisition d'iXblue réalisé en 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

EXAIL TECHNOLOGIES
94,600 EUR Euronext Paris -5,31%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

