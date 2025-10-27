 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 245,50
+0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Exail Techno : vers une cassure des 81,5E
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 18:01

Exail Techno s'enfonce de -3,3% vers 81,7E, ce qui signifie que la cassure du support des 81,5E du 17 octobre du 7 juillet est en cours : le titre s'achemine vers le re-test du plancher des 67,8E du 10 juin dernier, puis de l'ex-résistance des 53E rencontrée les 8/9 mai dernier.
Rappel, même si ces objectifs peuvent paraître éloignés (-35% pour le second) , le titre affiche encore +370% depuis le 1er janvier.

Valeurs associées

EXAIL TECHNOLOGIES
81,7000 EUR Euronext Paris -3,31%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank