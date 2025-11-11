Exail : support des 73E bientôt menacé
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 13:56
En cas d'enfoncement, le plancher des 64,7E du 11 juin pourrait être retesté, puis 53,3E, l'ex-résistance du 9 mai dernier.
Valeurs associées
|73,500 EUR
|Euronext Paris
|-4,79%
