Exail: premier succès commercial du DriX O-16 information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 07:08









(CercleFinance.com) - Exail Technologies annonce le premier succès commercial du DriX O-16 'Océan', le plus grand drone de sa gamme. Long de 16 mètres et doté d'une autonomie accrue, ce nouveau navire de surface transocéanique autonome a été officiellement lancé en 2024.



Un premier client de la région Asie-Pacifique, acteur de premier plan dans le secteur civil, l'a choisi à la toute fin de l'année passée pour des missions d'hydrographie couvrant aussi bien les faibles profondeurs que les grands fonds marins.



Par ailleurs, deux autres clients, à savoir le SHOM français et une entreprise polonaise, ont décidé en décembre d'acquérir un DriX H-8. Au total, ces trois succès commerciaux représentent près de 15 millions d'euros de nouvelles commandes de drones pour Exail.





Valeurs associées EXAIL TECHNOLOGIES 18,76 EUR Euronext Paris -0,11%