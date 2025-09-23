Exail lance une offre d'obligations à durée indeterminée pour €250 mlns

Exail Technologies SA EXA.PA :
* LANCEMENT D'UNE OFFRE D'OBLIGATIONS À DURÉE INDETERMINÉE À OPTION DE REMBOURSEMENT EN NUMÉRAIRE ET/OU EN ACTIONS NOUVELLES ET/OU EXISTANTES
* OFFRE POUR UN MONTANT NOMINAL DE 250 MILLIONS D'EUROS
* LE PRODUIT NET DE L'OFFRE SERA UTILISÉ POUR RENFORCER LES CAPITAUX PROPRES AFIN D'AUGMENTER SA FLEXIBILITÉ FINANCIÈRE
* A L'ISSUE DE L'OPÉRATION, ET EN L'ABSENCE IMMÉDIATE DE REFINANCEMENT ET DE LIQUIDITÉ D'ICG, LE PRODUIT DEVIENDRA RÉDUIRE LE RATIO D'ENDETTEMENT
