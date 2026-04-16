Exail, Kering, Pernod Ricard, Pluxee, TotalEnergies... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Bouygues/Orange

Le consortium réunissant Bouygues, Iliad et Orange serait désormais en négociations avancées pour racheter SFR, la filiale française d'Altice, a rapporté Bloomberg, citant des sources proches du dossier. Les discussions porteraient désormais sur les modalités finales de l'opération. Une annonce pourrait intervenir dans les prochains jours. Le milliardaire Patrick Drahi, propriétaire d'Altice, viserait une valorisation supérieure à 20 milliards d'euros pour l'actif. Le consortium avait proposé 17 MdsEUR en octobre 2025. D'après Bloomberg, un audit préalable formel a été lancé en janvier 2026 en vue d'une éventuelle offre relevée.

Drone Volt

Le spécialiste français des drones civils, Drone Volt, a signé un début d'exercice 2026 marqué par une transformation de son profil financier. Au premier trimestre 2026, l'entreprise affiche un chiffre d'affaires de 2,2 millions d'euros, en croissance de 20% sur un an. Le chiffre le plus important de cette publication reste la marge brute, qui s'établit à 1,5 million d'euros, en hausse de 112%. Le taux de marge brute atteint désormais 67%, un bond spectaculaire de 29 points en un an.

Eurazeo

Eurazeo annonce l'ouverture d'un nouveau bureau au coeur de Munich, au 8 Burgstraße, une implantation qui constituera un pôle stratégique pour ses équipes Elevate (Buyout) et Growth, ainsi que pour ses équipes Investor Relations. Avec cette nouvelle adresse, Eurazeo compte désormais trois bureaux en Allemagne, aux côtés de Berlin et Francfort, renforçant ainsi sa présence et la diversité de ses expertises en Buyout, Growth, Venture et dette privée.

Exail Technologies

Le spécialiste de la haute technologie civile et militaire a publié un chiffre d'affaires en forte hausse de 40 % pour le premier trimestre 2026. Si les prises de commandes globales s'élèvent à 112 millions d'euros sur le trimestre - un chiffre en repli facial dû à un effet de base exceptionnel (un contrat de 400 millions d'euros signé en février 2025) - la dynamique sous-jacente reste extrêmement robuste. Hors cet élément, la croissance organique des commandes avoisine les 30%.

Gérard Perrier

Le directoire de la société Gérard Perrier Industrie va soumettre à l'assemblée générale mixte des actionnaires un projet de transfert de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (compartiment B), vers le marché Euronext Growth Paris. L'objectif est d'évoluer dans un marché plus approprié à la taille de l'entreprise et à sa capitalisation boursière.

GL Events

Au premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires de GL Events s'établit à 468,1 millions d'euros, en croissance de 8,9% par rapport au premier trimestre 2025 et de 9,4% à à périmètre et taux de change constants. L'activité internationale représente 51% du chiffre d'affaires de ce trimestre contre 49% à la même période en 2025. Malgré un contexte géopolitique toujours instable, GL events anticipe une nouvelle année de développement portée par les activités de GL Events Live et GL Events Venues : une croissance à périmètre et taux de change constants de son chiffre d'affaires supérieure à 8%, une croissance de son résultat opérationnel et un programme de capex de l'ordre de 80 MEUR.

Hunyvers

Le groupe spécialisé dans la location et la vente de caravanes, de camping-cars et de bateaux professionnels et de plaisance connaît une dynamique contrastée entre ses métiers, entre repli des véhicules de loisirs et hausse du pôle nautisme. Hunyvers enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 47,6 millions d'euros au titre du premier semestre de son exercice comptable 2025-2026 (soit la période de six mois s'étant achevée le 28 février), un chiffre en contraction de 2,2% en données publiées par rapport à la même période un an plus tôt. En données organiques (hors intégration des Chantiers navals du bassin d'Arcachon), le repli atteint 4,6%.

Kering

Deux jours après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel décevant au premier trimestre (-6%, à 3,568 milliards d'euros), Kering a profité de sa journée investisseurs pour présenter sa stratégie destinée à améliorer la désirabilité de ses Maisons. Baptisé ReconKering, le prochain chapitre de la transformation du groupe vise à restaurer la clarté de la vision stratégique, à accélérer la discipline d'exécution et à redonner au groupe une place de leader. Il va permettre de réaffirmer les fondamentaux de l'entreprise : créativité, savoir-faire, pertinence culturelle et excellence produit, tout en développant les capacités nécessaires pour accompagner l'émergence du Next Luxury, basé sur les nouvelles technologies, les nouvelles attentes clients, les nouveaux marchés et les nouvelles catégories.

Maurel & Prom

Le groupe pétrolier démarre l'année sur une forte dynamique, portée par des prix favorables et une activité soutenue. Au premier trimestre, la production en part M&P atteint 37 444 barils équivalent pétrole par jour, en hausse de 7%. Le Gabon tire cette progression, tandis que l'Angola recule légèrement. En parallèle, les activités gazières restent stables. Dans ce contexte, le chiffre d'affaires atteint 163 millions de dollars, en hausse de 85% sur un trimestre et de 155% sur un an. Cette progression s'explique surtout par la remontée du prix de vente de l'huile, à 90,8 dollars par baril contre 64,3 dollars précédemment. La production valorisée s'établit à 145 millions de dollars (+32%), les services contribuent à hauteur de 3 millions, et les décalages d'enlèvements ont un impact positif de 16 millions.

Pernod Ricard

Comme attendu, Pernod Ricard enregistre au troisième trimestre de son exercice 2025/2026 une amélioration séquentielle du chiffre d'affaires en organique par rapport au premier semestre, avec un retour à la croissance des volumes totaux à 4% et une progression de 3% des volumes des Marques Stratégiques Internationales. Sur cette période, il s'élève à 1,945 milliard d'euros, en croissance organique de 0,1% et en recul de 14,6% en publié. Hors les marchés américain et chinois, en contraction respectivement de -12 % et -7 % sur ce trimestre, le chiffre d'affaires du Reste du Monde affiche une forte croissance de 5 % en organique au troisième trimestre.

Planisware

Planisware affiche un chiffre d'affaires de 51,0 MEUR au titre des 3 premiers mois de 2026, soit une croissance de 7,4% en données publiées et de 13,6% à taux de change constants, "en ligne avec la trajectoire prévue pour 2026". Le spécialiste des plateformes SaaS B2B basées sur l'IA pour la Project Economy revendique une "forte dynamique commerciale auprès des clients existants et des prospects, portée par une demande importante pour des solutions innovantes assurant visibilité et agilité". Le chiffre d'affaires récurrent a atteint 46,3 MEUR, en hausse de 11,5%, environ 60% de cette croissance provenant de nouveaux clients (c'est-à-dire contribuant au chiffre d'affaires depuis moins de 12 mois).

Pluxee

Pluxee dévoile un résultat ajusté par action, part du groupe, de 0,78 EUR au titre du 1er semestre de son exercice 2026, en progression de 6,8%, avec une marge d'EBITDA récurrent de 37,0%, en croissance de 229 points de base en organique (+159 points de base en données publiées). Son chiffre d'affaires total s'est établi à 655 MEUR, en croissance organique de 5,6%, incluant 573 MEUR de CA opérationnel (+5,7% en organique, dont 9,4% pour l'activité Avantages aux salariés), et 81 MEUR de CA issu du Float ( 5,3% en organique).

TotalEnergies

TotalEnergies publie ses traditionnels indicateurs trimestriels de marché, avant l'annonce de ses résultats du premier trimestre, prévue le 29 avril. Les métriques progressent, dans un environnement de prix plus favorable. Le groupe pétrolier annonce un prix moyen du Brent à 81,1 dollars le baril, contre 63,7 dollars au trimestre précédent. Les prix moyens de vente progressent également, à 73,7 dollars par baril pour les liquides et 5,59 dollars par MBtu pour le gaz. L'indicateur de marge de raffinage européen reste élevé, à 11,4 dollars par baril. Dans ce contexte, les résultats de l'Exploration-Production sont attendus en forte hausse, portés par l'augmentation des prix de vente et la contribution des nouveaux projets. Le pôle GNL devrait également afficher une nette progression, soutenu par une hausse de 10% de la production et des activités de négoce dynamiques.