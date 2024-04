Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Exail: en chute après la perte d'un projet en Australie information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 10:27









(CercleFinance.com) - Exail Technologies dévisse de 16% après la décision du gouvernement australien d'abandonner son programme de guerre des mines de 3ème génération SEA 1905, suite à la revue de ses programmes de défense pour tenir compte de contraintes budgétaires.



Le groupe français, qui avait été sélectionné comme l'un des deux meilleurs consortia pour réaliser le projet, affirme toutefois qu'il 'restera engagé en Australie pour répondre aux futurs besoins des forces armées du pays avec l'ensemble de ses technologies'.



'L'activité commerciale du groupe reste intense dans plusieurs régions du monde et Exail Technologies maintient sa confiance dans sa capacité à réaliser ses ambitions de croissance à moyen-terme', affirme-t-il en outre.





