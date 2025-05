Cet équipement critique sera ainsi intégré dans les nouveaux drones SIRTAP commandés par les forces espagnoles afin de réaliser des missions de surveillance et reconnaissance tactique à terre.

(AOF) - Exail Technologies annonce deux commandes dans le domaine de la défense qui représentent plus de 10 millions d'euros pour la société. Ces commandes pourront générer des revenus additionnels à travers des besoins complémentaires. Dans le détail, Exail a été sélectionné en Espagne pour équiper les nouveaux drones tactiques aériens SIRTAP d' Airbus avec son système de navigation de dernière génération ultra compact UmiX 40.

Exail : deux nouvelles commandes pour plus de 10 millions d'euros en aéro-défense

