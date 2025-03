Exail anticipe une amélioration de sa marge en 2025

(AOF) - Exail Technologies a publié des résultats 2024 en nette hausse et une forte génération de trésorerie au second semestre. L’Ebitda courant a augmenté de 13% à 74 millions d’euros, faisant ressortir une marge stable à 20 %. Déjà publiés, le chiffre d’affaires a progressé de 16 % à 373 millions d’euros et les prises de commandes ont augmenté de 39% à 451 millions d’euros. Le flux de trésorerie opérationnelle de 91 millions d’euros, « un record pour l'entreprise », indique Exail Technologies dans son communiqué.

Elle s'est élevée à 69 millions d'euros au second semestre.

Exail Technologies précise que son ratio de dette nette ajustée sur Ebitda courant est passé sous la barre des 2, à 1,97.

Cette année, le spécialiste des hautes technologies dans les systèmes de navigation et de la robotique autonome anticipe une croissance des revenus à deux chiffres et augmentation de l'Ebitda courant supérieure à celle des revenus.

AOF - EN SAVOIR PLUS