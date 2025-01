Exail : acquisition de la société Leukos

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Bien que de taille modeste, cette opération ouvre la voie à d'importantes synergies technologiques et commerciales pour le groupe en associant les compétences de Leukos avec ses expertises dans les fibres spéciales et les systèmes optiques intégrés. Les équipes des deux sociétés se connaissent déjà, facilitant ainsi une intégration efficace", précise Exail dans un communiqué.

Cette acquisition, financée par la trésorerie disponible de l'entreprise, est la première effectuée par Exail depuis la fusion entre ECA et iXblue.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.