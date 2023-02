Évolution de la gouvernance de NFL Biosciences

Nomination du Dr. Ignacio Faus à la présidence du Conseil d’administration

Dans sa réunion du 27 février 2023, le Conseil d’administration de NFL Biosciences a pris acte du souhait de Monsieur Joël Besse de se libérer de sa charge de Président et membre du Conseil d’administration pour pouvoir se consacrer pleinement à son activité d’investissement dans les startups non cotées du secteur des sciences de la vie.

Le Dr. Ignacio Faus, administrateur et directeur général de NFL Biosciences, est nommé président du Conseil d’administration et devient désormais Président-Directeur général en remplacement de Monsieur Joël Besse. Arrivé à NFL Biosciences en 2019 comme investisseur, le Dr. Ignacio Faus a rejoint l’équipe dirigeante début 2021. Il bénéficie de 27 ans d'expérience dans de grandes et moyennes entreprises pharmaceutiques et dans des sociétés de biotechnologie privées et cotées : Bristol Myers Squibb, Grupo Uriach, Ferrer et co-fondateur en 2006 et Directeur général de Palau Pharma (cédée en 2013). Pendant les dernières années, Ignacio Faus a été également administrateur de plusieurs sociétés privées et cotées de biotechnologie ainsi que de fonds de Private Equity en Europe et aux États-Unis. Il est titulaire d’un Doctorat en Biochimie (Université de l’Indiana, USA) et d’un MBA en Entrepreneurship et Finance à la Kellogg School of Management (Northwestern University, USA).