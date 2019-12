Evolution de la gouvernance de BIOCORP

Issoire, le 23 décembre 2019, à 18h00 CET - BIOCORP (FR0012788065 - ALCOR / Éligible PEA PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments injectables, annonce que le Conseil

d'administration réuni ce jour a pris acte de la décision de Jacques Gardette de démissionner de son mandat de Directeur Général et décidé de dissocier les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général. En conséquence, Éric Dessertenne, précédemment

Directeur Général Délégué de BIOCORP, est nommé Directeur Général. Pour sa part, Jacques Gardette conserve son mandat de Président du Conseil d'administration.