Evolution de la direction générale de Vallourec



Meudon, France, le 31 janvier 2023 – Dans le cadre de son plan « New Vallourec », conduit par Philippe Guillemot, Président et Directeur-Général, le Groupe a développé une organisation en trois régions (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Hémisphère Est) dans le but de simplifier et d’optimiser les opérations. Cette nouvelle organisation vise à rendre le Groupe plus efficace et plus agile, au plus près du client, et lui permettre d’accroître sa performance industrielle, notamment grâce à deux bases d’export, le Brésil et l’Asie.

Cette nouvelle organisation a donné lieu à des changements au sein de son comité exécutif, effectifs à compter du 1 er février 2023 :

Laurent Dubedout est nommé Senior Vice-President, Business Line OCTG, Services & Accessories, Group & Eastern Hemisphere et rejoint le Comité Exécutif.





est nommé Senior Vice-President, Business Line OCTG, Services & Accessories, Group & Eastern Hemisphere et rejoint le Comité Exécutif. Jacky Massaglia est nommé Senior Vice-President, Business Line Project Line Pipe and Process et rejoint le Comité Exécutif.





est nommé Senior Vice-President, Business Line Project Line Pipe and Process et rejoint le Comité Exécutif. Philippe Carlier , qui occupait la fonction de SVP Technologie et Industrie, devient SVP Industrie Groupe et Hémisphère Est et conserve, à ce titre, son siège au Comité Exécutif.





, qui occupait la fonction de SVP Technologie et Industrie, devient SVP Industrie Groupe et Hémisphère Est et conserve, à ce titre, son siège au Comité Exécutif. Hubert Paris , SVP Europe / Afrique, Didier Hornet , SVP Développement et Innovation, et Pascal Braquehais , SVP Moyent-Orient / Asie, quittent leurs fonctions et le Comité Exécutif.





Le Comité Exécutif de Vallourec comptera onze membres sous la direction de Philippe Guillemot, Président Directeur-Général.

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires premium pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications industrielles parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques haute performance. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans plus de 20 pays et employant près de 17 000 collaborateurs passionnés et engagés, Vallourec travaille de concert avec ses clients afin de proposer bien plus que de simples tubes : le groupe offre des solutions tubulaires intelligentes, innovantes, fiables et compétitives pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150, et est éligible au Service de Règlement Différé.

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs

Investor.relations@vallourec.com



Relations Presse

Héloïse Rothenbühler

Tél. : +33 (0)1 41 03 77 50

heloise.rothenbuhler@vallourec.com Actionnaires individuels

Numéro gratuit (depuis la France) : 0 800 505 110

actionnaires@vallourec.com





Pièce jointe