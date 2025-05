Evolution de la composition du Conseil d’administration d’Intrasense

Montpellier, France, le 23 mai 2025, 18h00. Intrasense (ISIN : FR0011179886 – Mnémo : ALINS), expert français en solutions d’imagerie médicale enrichies d’IA facilitant et sécurisant les diagnostics, la prise de décision et le suivi thérapeutique (la « Société »), annonce l’évolution de la composition de son Conseil d’administration.



Réuni le 21 mai 2025, le Conseil d’administration de la Société a pris acte de la démission de Madame Michèle Lesieur de son mandat d’administratrice de la Société avec effet au 23 mai 2025, et a procédé à la cooptation de Monsieur Steven F. Tolle en qualité d’administrateur à compter du 23 mai 2025. Monsieur Steven F. Tolle a été coopté pour la durée restante à courir du mandat de Madame Michèle Lesieur, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer en 2029 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2028, et sa nomination par voie de cooptation sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société appelée à se tenir le 25 juin 2025.