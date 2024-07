ÉVOLUTION DE 155,3% DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU S1 2024

Au premier semestre 2024, la fintech sociale Vaziva a enregistré un chiffre d’affaires de 21,3 millions d’euros, soit une augmentation de 155,3 % par rapport au premier semestre 2023. Cette performance remarquable résulte du renouvellement de la confiance des clients existants et du succès croissant de l'offre commerciale de Vaziva, parfaitement en phase avec les attentes des comités sociaux et économiques (CSE) qui souhaitent offrir des avantages sociaux attractifs et sur-mesure à leurs salariés.