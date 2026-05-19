Evolution AB remporte la mise pendant que Vallourec dévisse

ArcelorMittal fait plonger Vallourec suite à la vente de sa participation dans le spécialiste des tubes. Evolution AB lance un programme de rachat d'actions et IG Group affiche de solides résultats. Mention spéciale à ACS qui fait lui-même baisser son titre.

Actions en hausse

Evolution AB ( 10%) : le spécialiste du casino en direct a annoncé mettre en oeuvre un programme de rachat de ses propres actions pour un montant maximum de 2 MdsEUR, afin d'optimiser sa structure de capital et de créer de la valeur pour ses actionnaires.

IG Group ( 8%) : le chiffre d'affaires total de la société britannique de courtage de produits dérivés s'est établi à 339,9 MGBP, contre 280 MGBP un an plus tôt. Pour l'ensemble de l'exercice 2026, IG Group a relevé ses prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires total dans une fourchette comprise entre 10% et 15%.

Diploma ( 6%) : le fournisseur de produits et services techniques a fait état d'une hausse de ses résultats semestriels et relève son acompte sur dividende. Le bénéfice avant impôts a progressé de 14% et le chiffre d'affaires de 17%. Le groupe se dit "confiant dans ses prévisions annuelles relevées".

CMB.Tech ( 5%) : la compagnie maritime belge a fait état mardi d'une progression d'environ 250% de son résultat opérationnel au premier trimestre, lequel s'établit à 558 MUSD, porté par la vigueur du marché des tankers.

Soitec ( 5%) : Morgan Stanley maintient sa recommandation à surpondérer sur le spécialiste des semi-conducteurs français, avec un objectif de cours relevé de 70 à 200 EUR.

EQT AB ( 2%) : a été désigné comme conseiller et gestionnaire de fonds privilégié pour le fonds Scaleup Europe de 5 MdsEUR, initié par la Commission européenne et ses investisseurs fondateurs. Scleup investira dans des entreprises technologiques en phase de croissance dans les secteurs du numérique, de l'industrie et des sciences de la vie.

Actions en baisse :

Ottobock SE & Co (-11%) : le spécialiste germanique des technologies médicales souffre de l'annonce de Grizzly Research. Fidèle à sa réputation, le fonds short seller activiste prend une position de vente à découvert sur le titre.

Vallourec (-6%) : c'est à ArcelorMittal que l'on doit cette baisse. Le sidérurgiste a cédé une participation de 10% dans le fabricant français de tubes en acier. L'opération a été valorisée à 573 MEUR. La direction à déclaré maintenir son soutien à Vallourec, le marché y voit tout de même un signe de désengagement.

ACS (-6%) : le géant espagnol de la construction fixe le prix de son placement accéléré à 125 EUR par action. Le prix fixé affiche une décote de 5,09% par rapport au dernier cours de clôture.

Anglo American (-3%) : les analystes d'AlphaValue révisent leurs prévisions sur la minière britannique soulignant certains défis liés à l'exécution de sa fusion avec le canadien Teck Resources. "Par conséquent, nous réitérons notre recommandation d'alléger et attendrions un meilleur point d'entrée."