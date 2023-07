Evolis : offre de rachat d'HID Global (Assa Abloy) au prix de 43,75 euros par action

(AOF) - Les co-fondateurs et le conseil d’administration d’Evolis ont annoncé que les actionnaires de Cedys & Co, qui détient environ 84,43 % du capital et des droits de vote d’Evolis, sont entrés en négociations exclusives avec HID Global, filiale du Groupe suédois Assa Abloy, pour la cession de leur participation dans Cedys & Co. En parallèle, HID et Crédit Mutuel Equity, qui détient environ 14 % des actions d'Evolis, ont conclu un contrat de cession d’actions sur les actions d’Evolis détenues par Crédit Mutuel Equity. Cette vente est conditionnée à la réalisation de l’acquisition de Cedys & Co.

L'opération serait suivie d'une offre publique obligatoire devant permettre à HID d'acquérir l'intégralité du capital et des droits de vote d'Evolis.

Le prix d'achat du groupe Evolis s'élèverait à 228,4 millions d'euros soit 43,75 euros par action. Ce prix d'achat représenterait une prime d'environ 39 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l'action Evolis sur Euronext Growth Paris au cours du dernier mois de cotation au 17 juillet 2023. Lors de sa dernière clôture, Evolis cotait 32,80 euros.

A la réalisation de l'opération, prévue pour intervenir à la fin du troisième trimestre 2023, HID détiendrait environ 98,5% du capital social et des droits de vote d'Evolis et lancerait alors une offre publique d'achat obligatoire pour acquérir le solde des actions Evolis en circulation au même prix.

Dans le cadre de l'offre, le conseil d'administration a décidé le 18 juillet 2023 de désigner le cabinet Accuracy en tant qu'expert indépendant. Après la clôture de l'offre, HID a l'intention de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire des actions restant en circulation de la société.

