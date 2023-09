Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Evolis: acquisition d'environ 98,5% par Assa Abloy information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 13:01









(CercleFinance.com) - Assa Abloy a réalisé l'acquisition, par l'intermédiaire de sa filiale HID Global, d'environ 98,5 % des actions d'Evolis.



Ces acquisitions ont été réalisées en date du 19 septembre indirectement au travers de l'acquisition de l'intégralité du capital de la société Cedys&Co, détentrice d'environ 84,43 % des actions d'Evolis (4.407.707 actions) et directement au travers de l'acquisition auprès de Crédit Mutuel Equity SCR et Crédit Mutuel Innovation d'environ 14 % des actions d'Evolis (respectivement 732.632 et 10 actions).



Ces acquisitions ont été conclues sur la base d'un prix d'environ 224,9 millions d'euros, soit un prix de 43,75 euros par action Evolis.



Dans les prochains jours, HID Global déposera une offre publique d'achat simplifiée obligatoire suivie d'un retrait obligatoire pour acquérir le solde des 80 471 actions Evolis restantes au prix de 43,75 euros par action.



Avant l'acquisition, le conseil d'administration d'Evolis a recommandé aux actionnaires d'apporter leurs actions à l'offre.





