Evolent Health en baisse après une offre de dette convertible de 145 millions de dollars

19 août - ** La baisse de l'action de la société de technologie de la santé Evolent Health EVH.N a diminué de 0,2 % avant la cloche à 9 $ après une levée de fonds **EVH , basée à Arlington, Virginie,a annoncé mardi () l'émission de 145 millions de dollars d'obligationsconvertibles à 4,5 % (CBs) échéance 2031

** Le prix de conversion initial est fixé à 13,53 $, soit 50 % de plus que le dernier cours de clôture de l'action

** EVH a l'intention d'utiliser ~100 millions de dollars du produit net pour financer le rachat d'environ 167,4 millions de dollars de capital de ses obligations convertibles à 1,50 % à échéance 2025 ** Elle a également l'intention d'utiliser 40millions de dollars pour racheter ses actions dans le cadre de cette offre dans des transactions négociées en privé ** La société a une capitalisation boursière d'environ 1,1 milliard de dollars sur la base d'environ 117,5 millions d'actions en circulation au 1er août, selon les documents déposés auprès de la SEC à l'adresse

** Les actions ont chuté de 3 % le lundi, ce qui représente une perte d'environ 20 % depuis le début de l'année. L'action a clôturé à 27,71 $ il y a un an ** 13 des14 analystes évaluent EVH comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien" et le PT médian est de 16 $, selon les données de LSEG