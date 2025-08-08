Evoke Pharma Inc devrait afficher une perte de 30 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Evoke Pharma Inc EVOK.OQ EVOK.O devrait afficher une hausse de ses revenus trimestriels lors de la publication de ses résultats le 11 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Solana Beach en Californie devrait déclarer une augmentation de 48,8% de ses revenus à 3,796 millions de dollars contre 2,55 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Evoke Pharma Inc est une perte de 30 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de cours médian à 12 mois de Wall Street pour Evoke Pharma Inc est de 18,00 $, soit environ 70,4 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 5,33 $

