Communiqué de presse

Eviden lance ELIT AI, son capteur de signaux radar de nouvelle génération intégrant une IA souveraine

Conçu pour détecter les nouvelles formes d’ondes radar en plus des menaces classiques, ELIT AI a d’ores et déjà été commandé par la DGA-MI

Paris, France – 18 mai 2026 – Eviden , la branche produits d’ Atos Group leader dans les systèmes critiques de mission, annonce aujourd’hui la mise sur le marché d’ELIT AI, l’intercepteur radar de nouvelle génération d’Avantix.

Développé par Avantix, le centre d’expertise en renseignement d’origine électromagnétique (ROEM) d’Eviden, ELIT AI est un capteur ELINT 1 dont les capacités augmentées par l'intelligence artificielle permettent une tenue de situation tactique radar en temps réel, une visualisation et une identification plus rapides des ondes radar complexes de nouvelle génération.

Le capteur de nouvelle génération ELIT AI est dédié à la détection, l’analyse et l’identification de signaux radar appliquées à la connaissance de situation tactique et au renseignement d’origine électromagnétique (ROEM). ELIT AI se compose d’une plateforme matérielle et logicielle flexible et évolutive, intégrable dans des porteurs ou des environnements variés. Il répond aux enjeux de détection des nouvelles formes d’ondes radar complexes et LPI 2 capables de modifier dynamiquement leurs signaux d’émission et utilisant des puissances plus faibles.

ELIT AI intègre des technologies SDR 3 adaptatives ainsi que des capacités d’IA souveraine issues à 100% de la R&D d’Eviden. Hautement configurable, ELIT AI offre des fonctionnalités intelligentes en matière de stratégie de balayage, d’affichage tactique temps réel, de déclenchement d’enregistrement et d’analyses techniques approfondies pour la capitalisation d’informations en temps différé. Le capteur se caractérise également par une sensibilité améliorée qui multiplie sa portée de détection, et par une agilité et une adaptativité accrues grâce à sa large bande spectrale.

Bernard Payer, directeur, Eviden, systèmes critiques de mission et président d’Avantix, a déclaré : « Le capteur ELIT AI développé par Avantix, activité d’Eviden spécialisée en guerre électromagnétique, illustre notre capacité à innover et à repousser les limites de l’interception et de l’analyse face aux nouveaux modèles de radars, toujours plus furtifs et sophistiqués. Nous sommes particulièrement fiers de son adoption par la DGA-MI. Nous y voyons le témoignage de la confiance des grands donneurs d’ordre de la défense nationale en notre expertise de renseignement d’origine électromagnétique. »

ELIT AI est une solution complète qui confère un avantage décisif sur le théâtre de la guerre dans le champ électromagnétique (GCEM) et permet d’alimenter les besoins des armées en matière de CEMA 4 . Associé aux offres complémentaires de la gamme ELINT d’Avantix, CARACAL pour la base de données de signaux radars, et OSCAR pour l’analyse approfondie de signaux radars, le système ELIT AI constitue une solution adaptée à l’ensemble de la gestion des menaces radar, de la détection, à l’analyse et à l’identification.

***

A propos d’Eviden

Eviden est la branche d’Atos Group pour les produits de cybersécurité, les systèmes critiques et l’analyse vidéo augmentée par l’IA. Acteur de confiance, Eviden déploie auprès de ses clients publics et privés des capacités d’analyse avancée et garantit la robustesse, la continuité et la résilience de leurs opérations. Eviden s’appuie sur plus de 2200 experts et 720 brevets pour sécuriser dans le monde entier les personnes, les données et les infrastructures critiques, à la convergence de l’intelligence, de la souveraineté et de la confiance.

A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 56 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros (au nouveau périmètre). Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

Contact presse

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atos.net | Tél : +33 (0) 6 64 56 74 88

1 Electronic Intelligence

2 Low Probability of Intercept

3 Software-Defined Radio

4 Cyber and ElectroMagnetic Activities

Pièce jointe