Eviden (Atos) lance un intercepteur radar amélioré par l'IA

Atos Group annonce la mise sur le marché, par sa branche Eviden, d'ELIT AI, l'intercepteur radar de nouvelle génération développé par Avantix, le centre d'expertise en renseignement d'origine électromagnétique (ROEM) d'Eviden.

Le capteur de nouvelle génération ELIT AI est dédié à la détection, à l'analyse et à l'identification de signaux radar appliquées à la connaissance de la situation tactique et au renseignement d'origine électromagnétique (ROEM).

Ce capteur ELINT ( Electronic Intelligence ) dispose de capacités augmentées par l'intelligence artificielle, permettant une tenue de situation tactique radar en temps réel, une visualisation et une identification plus rapides des ondes radar complexes de nouvelle génération.

Se composant d'une plateforme matérielle et logicielle flexible et évolutive, intégrable dans des porteurs ou des environnements variés, il répond aux enjeux de détection des nouvelles formes d'ondes radar complexes et LPI ( Low Probability of Intercept ).

"ELIT AI est une solution complète qui confère un avantage décisif sur le théâtre de la guerre dans le champ électromagnétique et permet d'alimenter les besoins des armées en matière de CEMA ( Cyber and ElectroMagnetic Activities )", affirme Atos.