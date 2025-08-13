 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Everus Construction atteint un niveau record grâce à des perspectives annuelles revues à la hausse et à des résultats supérieurs à ceux du deuxième trimestre
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 16:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Les actions d'Everus Construction Group

ECG.N augmentent de 14% à 86,1 dollars, atteignant ainsi leur plus haut niveau

** Le fournisseur de services de construction revoit à la hausse ses perspectives pour l'année fiscale 2025, tablant désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 3,3 et 3,4 milliards de dollars

** La société dépasse également les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires et les bénéfices du 2ème trimestre

** En incluant les mouvements de la session, l'action a augmenté de 30,9% depuis le début de l'année, comparé à une augmentation de 10,6% de l'indice Dow Jones U.S. Industrials

.DJUSIN .

