Evercore ISI estime que l'incendie d'une usine d'un fournisseur de Ford affecte la production de la série F

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 octobre - ** Evercore ISI estime que l'incendie de l'usine (lien) du fournisseur d'aluminium de Ford F.N affectera la production de la série F, avec un impact de 500 millions à 1 milliard de dollars sur l'EBIT ou un impact de 1,50 à 2 dollars sur l'action de la société
** Un incendie (lien) qui s'est déclaré le mois dernier dans l'usine d'aluminium de Novelis à New York va perturber les activités de Ford et d'autres constructeurs automobiles pendant des mois, a rapporté le Wall Street Journal lundi
** « Ford a baissé de 6 % hier pour atteindre 11,92 $, mais nous anticipons une baisse à court terme jusqu'à 10-11 $ », dit Evercore
** Trois des 25 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 19 comme "conservée" et trois comme "vendue" ou inférieure; leur estimation médiane est de 11 $ - données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 20 % depuis le début de l'année
