Eve Air Mobility progresse vers la certification de son eVTOL
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 17:12
Eve Air Mobility annonce avoir réalisé un vol de démonstration de son prototype à échelle réelle d'aéronef eVTOL (electric Vertical Take-Off and Landing) sur le site d'Embraer à Gavião Peixoto, en présence des autorités brésiliennes. Cette étape s'inscrit dans la campagne d'essais en vue de la certification de l'appareil.
Le prototype a effectué 35 vols depuis décembre 2025, totalisant près de 1h30 de vol et atteignant une altitude de 43 mètres. Les essais ont validé un comportement stable, notamment lors de manoeuvres combinées sur trois axes.
Les premières données indiquent des performances supérieures aux attentes pour la propulsion et les batteries, tandis que les niveaux sonores restent nettement inférieurs à ceux des hélicoptères traditionnels.
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