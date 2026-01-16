Eutelsat va faire lancer des satellites LEO par MaiaSpace
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 11:21
Fondée en avril 2022, MaiaSpace conçoit, fabrique, commercialise et exploite le premier mini-lanceur réutilisable et conçu écologiquement en Europe, qui préfigure la future famille de lanceurs européens souverains et compétitifs.
Ce lanceur disposera d'un grand carénage de 3,5 mètres de diamètre, d'une capacité de masse au lancement allant jusqu'à 4 tonnes en orbite inclinée, et en option, du "kick stage" Colibri augmentant la flexibilité des missions.
"Le lanceur MaiaSpace offre une solution convaincante pour diverses missions, en particulier pour le déploiement ou le ravitaillement de constellations de satellites à large bande", ajoute Eutelsat.
