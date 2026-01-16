Eutelsat signe un partenariat avec MaiaSpace pour le lancement de satellites en orbite basse

information fournie par Reuters • 16.01.2026 • 09:59 •

Porsche a fait état vendredi d'une baisse de 10% de ses ‍livraisons de véhicules dans le monde en 2025, dans le sillage de ses concurrents Mercedes et BMW ‌qui ont également publié des chiffres en baisse. Le constructeur allemand de voitures de sport a déclaré ... Lire la suite