Eutelsat signe un partenariat avec MaiaSpace pour le lancement de satellites en orbite basse

Eutelsat Communications SA
ETL.PA :
* PARTENARIAT SIGNÉ ENTRE EUTELSAT ET MAIASPACE EN VUE DU LANCEMENT DE NOUVEAUX SATELLITES EN ORBITE BASSE
* ACCORD PORTANT SUR PLUSIEURS LANCEMENTS, VENANT ÉLARGIR LES ALTERNATIVES D'ACCÈS À L'ESPACE DONT EUTELSAT DISPOSERA À PARTIR DE 2027
* ASSURANCE D'UNE CONTINUITÉ OPÉRATIONNELLE POUR LES CLIENTS DE LA CONSTELLATION ONEWEB EN ORBITE BASSE
Texte original [https://tinyurl.com/pep3dstd] Pour plus de détails, cliquez sur ETL.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer