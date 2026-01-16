 Aller au contenu principal
Eutelsat signe un partenariat avec MaiaSpace pour le lancement de satellites en orbite basse
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 10:16

* PARTENARIAT SIGNÉ ENTRE EUTELSAT ET MAIASPACE EN VUE DU LANCEMENT DE NOUVEAUX SATELLITES EN ORBITE BASSE

* ACCORD PORTANT SUR PLUSIEURS LANCEMENTS, VENANT ÉLARGIR LES ALTERNATIVES D'ACCÈS À L'ESPACE DONT EUTELSAT DISPOSERA À PARTIR DE 2027

* ASSURANCE D'UNE CONTINUITÉ OPÉRATIONNELLE POUR LES CLIENTS DE LA CONSTELLATION ONEWEB EN ORBITE BASSE

Texte original [https://tinyurl.com/pep3dstd] Pour plus de détails, cliquez sur ETL.PA

(Rédaction de Gdansk)

